Kidnappingssaken: Dette er de ubesvarte spørsmålene

Dette vet politiet:

Onsdag 31. oktober 2017:

68 år gamle Anne-Elisabeth Falkevik Hagen skal befinne seg i parets enebolig i Sloraveien 4 i Lørenskog. Ektemannen Tom Hagen, en av landets rikeste, er på jobb denne dagen.

Foto: GRAFIKK: OLE-MORTEN ØDEGAARD OG SYNNE GJUL WROLL-EVENSEN

Den over 300 kvadratmeter store boligen til ekteparet Hagen ligger skjermet ned mot Langvannet i Lørenskog.

Ektemann finner lapp:

På ettermiddagen 31. oktober kommer Tom Hagen hjem fra jobb til et tomt hus og en lapp med krav om løsepenger på ni millioner euro betalt i kryptovalutaen Monero.

Beskjeden skal ifølge VG har vært skrevet på gebrokkent norsk.

Foto: GRAFIKK: OLE-MORTEN ØDEGAARD SYNNE GJUL WROLL-EVENSEN

Beløpet tilsvarer 85,9 millioner norske kroner. På lappen skal det også har blitt fremsatt trusler om vold dersom politiet ble kontaktet.

Foto: GRAFIKK: OLE-MORTEN ØDEGAARD SYNNE GJUL WROLL-EVENSEN

Monero er verdens 13. største kryptovaluta med en markedsverdi på 907 millioner dollar, men Monero-kursen er halvert siden 31. oktober, fra 90 euro til 45 euro.

Markedsverdien av Tom Hagens formue ble i 2018 beregnet til å være på 1,6 milliarder kroner, ifølge Kapital.

Politiet får beskjed om forsvinningen:

Politiet vil ikke opplyse overfor media når de fikk beskjed om forsvinningen, men sier at de etterforsker saken som kidnapping og tror Anne-Elisabeth Hagen ble angrepet i sitt eget hjem mens hun var på badet.

– Vår hovedhypotese er at fornærmede er bortført fra sitt hjem mot sin vilje av ukjente gjerningsmenn, sier politiinspektør Tommy Brøske ved felles enhet for etterretning og etterforskning i Øst politidistrikt.

Politiets teori er at kidnappingen skjedde på morgenen eller tidlig formiddag 31. oktober, og at gjerningspersonene har et økonomisk motiv.

MILLIARDÆRER: Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvant fra familiens hjem på Fjellhamar 31. oktober i fjor. Ektemannen Tom Hagens formue ble i 2018 beregnet til å være på 1,6 milliarder kroner, ifølge Kapital. Foto: Privat/Eivind Yggeseth / Privat/Finansavisen

Spørsmålet om løsepenger

Familien bistandsadvokat Svein Holden opplyser at familien har fulgt rådet til politiet om å ikke gi etter for kravet om løsepenger.

– Det er klart at den vurderingen har vært svært krevende, sier Holden.

Han forteller at familien fortsatt håper å få Anne-Elisabeth hjem i god behold.

– Gitt sakens faktiske opplysninger, som jeg ikke kan gå inn på, har familien likevel et godt håp om at hun er i live i dag, sier Holden til NRK onsdag ettermiddag.

Naboene oppsøkes av sivilt politi:

En av naboene til ekteparet Hagen forteller NRK at han ble oppsøkt av sivilt politi på ettermiddagen 31. oktober.

– Da jeg parkerte i garasjen etter å ha vært i butikken, sto det to personer der, en mann og en kvinne. De sa de kom fra politiet og lette etter en 13 år gammel jente som var forsvunnet. Siden det var kaldt, spurte de om de kunne sitte inne hos oss og følge med gjennom vinduet. De satt der i seks timer, men da klokka ble 22.30 ba jeg dem om å gå, siden kona mi ikke var i form. Da satte de seg i bilen og satt der hele natta, forteller naboen til NRK.

Naboen forteller at flere naboer er blitt avhørt.

– Det har alltid vært en del trafikk til husene her, men vi la merke til én ting. Ekteparet Hagen pleide alltid å legge seg tidlig, i 21-tida, men plutselig stod lyset inne i huset på døgnet rundt. Dette var et par dager etter at politiet hadde vært hos oss.

Les også: Mange velstående har panikkrom

FORSVUNNET: Ifølge politiet har det ikke komme livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen siden hun forsvant 31. oktober. Bistandsadvokaten til familien sier at familien likevel har et godt håp om at hun er i live. Foto: Privat

Hva slags spor har politiet?

Funn av spor i huset:

Onsdag ettermiddag får NRK opplyst at det er funnet flere ark med en beskjed i huset til ekteparet på Fjellhamar.

– Det har blitt hentet inn språkeksperter utenfor politiet for å undersøke beskjeden på arkene, sier en person med innsikt i etterforskningen til NRK.

Beskjeden skal være skrevet på flere ark og politiet håper undersøkelsen av arkene kan bidra til å finne gjerningspersonene.

Ifølge VG ble beskjeden funnet av ektemannen.

Er andre spor funnet?

Arkene er, ifølge kilder NRK har snakket med, et av flere spor som krimteknikere skal ha funnet i huset. Hva slags ytterligere spor som er funnet er foreløpig ukjent.

Politiet tror Anne-Elisabeth Falkevik Hagen ble bortført fra familiens hjem på Fjellhamar i Lørenskog den 31. oktober i fjor. Du trenger javascript for å se video. Politiet tror Anne-Elisabeth Falkevik Hagen ble bortført fra familiens hjem på Fjellhamar i Lørenskog den 31. oktober i fjor.

Dette vet ikke politiet:

Hvem har bortført Anne-Elisabeth Falkevik Hagen?

Politiet opplyste på en pressekonferanse i Lillestrøm onsdag at de frykter profesjonelle kriminelle står bak det de etterforsker som en bortføring. De fortalte også at det har vært begrenset kontakt med motparten.

– Gjerningsperson har valgt en digital kommunikasjonsplattform som i svært liten grad muliggjør kommunikasjon. Det har ikke frem til nå vært noe muntlig kontakt, sa politiinspektør Tommy Brøske ved felles enhet for etterretning og etterforskning i Øst politidistrikt.

Hvor er Anne-Elisabeth Falkevik Hagen?

Politiet fortalte onsdag at de per nå ikke vet hvor 68-åringen befinner seg.

– Slik vi ser det kan skjulestedet være så vel innenfor som utenfor Norges grenser, sa politiinspektør Brøske.

Lever Anne-Elisabeth Falkevik Hagen?

Politiet opplyste onsdag at det ikke er kommet livstegn fra Anne-Elisabeth Falkevik Hagen siden 31. oktober.

– Det har derimot heller ikke kommet tegn på at hun ikke er i live, presiserer Brøske.

Politiet ber om hjelp fra publikum

Politiet ber folk melde seg om de har video fra dashbord-kamera i bil, mobilkamera, overvåkning av bolig eller lignende i området på den aktuelle dagen eller dagene i forveien.

– Vi ber om at personer som har vært i dette området onsdag 31. oktober om morgenen eller dagene i forveien, om å melde seg, sier Brøske.

Politiet minner om at 31. oktober var halloween og at det kan hjelpe vitner å huske dagen.

Dette er saken på 80 sekunder Du trenger javascript for å se video.

Hvordan jobber politiet?

Beskjeden fra de antatte kidnapperne om at familien ikke måtte kontakte politiet dersom de ville se Anne-Elisabeth igjen, har gjort etterforskningsarbeidet krevende, opplyser politiet.

Hvordan har politiet etterforsket?

Boligen til ekteparet er blitt gjennomgått over en periode på 14 dager, og operasjonen beskrives som «veldig spesiell». Politiet skal ha tatt i bruk ukonvensjonelle metoder og mange har jobbet på åstedet i lang tid.

For ikke å bli oppdaget av de potensielle gjerningspersonene har politiet benyttet seg av én sivil bil med falske skilter, til og fra huset. På den måten skal krimteknikerne ha sikret viktige spor inne i boligen.

VG skriver imidlertid at politiet – i frykt for at noen fulgte med på dem – ikke har kunnet sikre spor i området rundt boligen, eller å drive rundspørring i nabolaget.

–Vi kan ha gått glipp av viktig informasjon ved å skjule etterforskningen Du trenger javascript for å se video.

Politiinspektør Tommy Brøske sa onsdag at de ikke kan utelukke at spor har gått til spille på grunn av denne strategien.

– Vi har gjort en konsekvensutredning rundt hvilke spor vi eventuelt kan ha gått glipp av. Nå starter vi en mer tradisjonell politietterforskning, sa Brøske til NRK onsdag.

Hvem er involvert i etterforskningen?

Det er felles enhet for etterretning og etterforskning i Øst politidistrikt som leder etterforskningen. Øst-politi får bistand fra Kripos og Økokrim, i tillegg til å samarbeide med Interpol og Europol.

Kripos sier til NRK at de har bistått Øst politidistrikt i etterforskningen, men vil ikke kommentere når etterforskningen startet.

– Vi har bistått med teknisk, taktisk og teknologisk kompetanse, i tillegg til at vi er kontaktpunkt for internasjonalt politisamarbeid. Vi har bistått Øst politidistrikt med mye ressurser helt siden de startet etterforskning, sier Jonas Fabritius Christoffersen, kommunikasjonsrådgiver i Kripos til NRK.

Datakrimenheten hos Kripos skal ha vært involvert for å følge opp digitale sport etter potensielle gjerningspersoner.