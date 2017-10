Oslo første kommune som signerer matsvinnavtale

– Dette er en vinn-vinn situasjon fordi det er både bra for miljøet og lommeboka. Og det er bra at vi kan bruke maten til det den er ment for, nemlig mat, sier miljøbyråd i Oslo Lan Marie Nguyen Berg til NRK før signering av avtalen onsdag morgen.

Det er selskapet Matvett som eies av matvarebransjen som har tatt initiativ til avtalen KuttMatsvinn2020. I dag er 650 serveringssteder, hoteller, restauranter og kantiner allerede med på avtalen. Nå skal Oslo som første kommune i Norge signere avtalen som skal sørge for å redusere matavfallet med tjue prosent innen 2020.

MATSVINN: Hver nordmann kaster anslagsvis 42 kilo mat i søpla hvert år Foto: Dag Aasdalen / NRK

Det er en tydelig fornøyd miljøbyråd som møter NRK i dag tidlig før signering av avtalen.

– Hvilke konkrete tiltak skal gjøres i kommunen for å kutte i matsvinnet?

– Nå skal vi kartlegge hvordan vi kaster maten vår i Oslo kommune, hvor mye mat som kastes og hva vi kan gjøre for å redusere matsvinnet og det skal vi gjøre sammen med KuttMatsvinn2020 for å få gode tips og muligheter til å gjennomføre kutt.

En gledelig nyhet

GLAD: Anne Marie Schrøder i Matvett er fornøyd med avtalen med Oslo kommune Foto: Moment Studio / Matvett

– I prosjektet KuttMatsvinn2020 er en del av målsettingen at vi også skal måle svinnet i sykehjem, barnehager og fritidsordninger. Derfor er det så viktig at Oslo nå er med, slik at vi får et erfaringsgrunnlag som igjen kan få andre kommuner med på avtalen, forteller Anne Marie Schrøder i organisasjonen Matvett.

Avtalen inkluderer blant annet:

Utvikling av felles verktøy for måling og rapportering

Måling av matsvinn

Bidrag til å etablere statistikk på matsvinn

Utvikling av verktøy for opplæring av ansatte

– Hva har Oslo kommune konkret forpliktet seg til i avtalen som skal redusere matsvinnet?

– Kommunen har forpliktet seg til måle matsvinnet til et visst antall virksomheter og til å sette i gang tiltak for å redusere det, hvor mange virksomheter det er snakk om har man foreløpig ikke bestemt. Men målsettingen i avtalen er i hvert fall halvparten.

– Hva kan vi forbrukere gjøre?

– Alle må se at all mat har en verdi og tenke alternativt på hvordan vi kan bruke råvarer som ikke er helt ferske, og se inn i kjøleskapet og ser hva har jeg og ikke hva jeg lyst på til enhver tid.

Lan Marie Nguyen Berg er helt enig, selv om hun innrømmer at selv hos henne hender det at det går mat i søpla.

– Jeg prøver først og fremst å ikke kjøpe så mye mer mat enn jeg tror jeg trenger og planlegge måltidene mine litt men noen ganger så blir det sånn at kanskje en avokado ligger for lenge, men jeg prøver å være flink til å bare kjøpe det jeg trenger.