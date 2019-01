Nytt tenåringsran – Ble truet med pistol

De to guttene ble ifølge politiet ranet av minst inntil tre gjerningspersoner.

– Guttene hadde stått på en bussholdeplass på Bjørndal og de hadde blitt konfrontert av to til tre gjerningspersoner. De ble ranet og en av gjerningspersonene skal ha hatt en pistol som det ble truet med, sier operasjonsleder i Oslo-politiet, Gjermund Stokkli, til NRK.

Etter å ha blitt ranet dro 13-åringene hjem for å varsle foreldrene, som varslet politiet. Ingen av guttene ble skadd, men er preget av hendelsen.

– Vi prøver å ta godt vare på guttene, de er sterkt preget av hendelsen, sier operasjonslederen.

Flere politipatruljer er på plass og leter etter de mistenkte ranerne. De beskriver gjerningspersonene som unge gutter.

– Tidsperspektivet er kort. Vi har derfor et godt håp om at gjerningspersonene skal være i området fortsatt, sier Stokkli.

Det er uvisst hva guttene har blitt fraranet, men politiet jobber med å finne det ut.

Flere ran

Dette er det andre ranet på litt over 24 timer i Oslo.

Søndag kveld forsøkte fem gutter å rane en 16-årig gutt ved Trasop skole i Oslo. Den fornærmede har forklart at det ble truet med både kniv og et skytevåpen under ranet.

Politiet fikk kontroll på alle de mistenkte som var i alderen 14 til 16 år.

En softgun ble funnet på en av de pågrepne etter ransforsøket på den 16 år gammel gutten ved Trasop skole.

Politiet ser svært alvorlig på ran utført av og på tenåringer.

– Sånne ting ser vi alvorlig på. Spesielt at unge gjerningspersoner går rundt i Oslo by med skytevåpen og raner andre. Det er ikke bra, sier Stokkli

I fjor etteforsket politiet en ransbølge på Oslos vestkant. I løpet av en periode på bare noen uker, ble en rekke personer blitt utsatt for vold, trusler og fått frastjålet verdisaker innenfor et mindre geografisk område på Oslos vestkant.

18. oktober ble sju gutter og unge menn i alderen 15-21 år pågrepet og siktet i saken.