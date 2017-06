Nær enighet om fremtidens bompenger

– Vi må ha noen flere beregninger av takstene, men er enige om prinsippene og kommer også til å bli enige om de siste detaljene, sier fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H) etter dagens forhandlingsmøte.

Dermed kan vi slå fast at langt flere bilister enn i dag kommer til å betale bompenger når det i praksis blir to nye bomringer i tillegg til dagens ene fra 1. mars 2019.

Toveis innkreving

Tallet på bomstasjoner øker med cirka 55 fra dagens 29. I flertallet av bommene blir det innkreving i begge retninger.

– Det er for å gjøre systemet mer rettferdig og fordele byrdene på flere.

– Med toveis innkreving blir det mer fleksibelt ved at bilistene kan planlegge slik at de for eksempel unngår rushtrafikken den ene veien, sier Anette Solli.

​I Oslopakke 3-avtalen som Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten ble enige om på dagen for ett år siden, skal bompengeskruen strammes til i flere omganger.

Dyrere med diesel

Utgangspunktet for forhandlingene som har pågått i vår, er de nye takstene som blir innført 1. oktober i år. Da blir bilistene i Oslo og Akershus for første gang ilagt rushtidsavgift og en egen dieselavgift, såkalt miljødifferensiering.

Det vil da koste 58 kroner å kjøre gjennom eksisterende bomring for en dieseldrevet personbil i morgenrushet, mot 34 kroner i dag:

Normaltakst bensinbiler: 43 kroner.

Normaltakst dieselbiler: 48 kroner.

Rushtidstakst bensinbiler: 53 kroner.

Rushtidstakst dieselbiler: 58 kroner.

Normaltakst tunge kjøretøy Euro 6: 100 kroner.

Normaltakst tunge kjøretøy Euro 5 og eldre: 160 kroner.

Rushtidstakst tunge kjøretøy Euro 6: 130 kroner.

Rushtidstakst tunge kjøretøy Euro 5 og eldre: 190 kroner.

Nullutslippsbiler gratis.

Fra 1. mars 2019 vil bompengekartet bli seende slik ut.

Foto: Statens vegvesen

Det settes opp nye bommer på bygrensa fra Romerike og Follo, slik det har vært fra Bærum siden 2008.

fra Romerike og Follo, slik det har vært fra Bærum siden 2008. Det kommer en ny, indre bomring rett på utsiden av Ring 2.

rett på utsiden av Ring 2. Det kommer to nye bompengearmer fra Ring 2 og utover for å fange opp tverrgående trafikk.

fra Ring 2 og utover for å fange opp tverrgående trafikk. Det ene armen vil gå over Sinsen og Grefsen, den andre over Bryn.

Det blir toveis innkreving i dagens bomring, den nye indre ringen og i bompengearmene.

i dagens bomring, den nye indre ringen og i bompengearmene. I bomstasjoner med toveis innkreving blir det halv takst i hver retning.

i hver retning. I bomstasjonene på bygrensa vil det fortsatt bare bli innkreving i retning Oslo.

Takstene i bomstasjonene på bygrensa blir ca. halvparten av taksten i hovedringen, det vil si ca. samme takst som taksten i én retning i hovedringen.

Hva takstene blir i den indre ringen og i de to bompengearmene, er ennå ikke avklart. I utgangspunktet skulle takstene her være de samme som i hovedringen.

I utgangspunktet skulle takstene her være de samme som i hovedringen. Det innføres en timesregel i dagens bomring, bomringen langs Ring 2 og i bompengearmene.

i dagens bomring, bomringen langs Ring 2 og i bompengearmene. Det betyr at bilistene kun betaler én gang hvis de passerer flere av disse bommene i løpet av én time.

Det innføres 20 prosent brikkerabatt fra 1. mars 2019. I dag er denne rabatten 10 prosent.

fra 1. mars 2019. I dag er denne rabatten 10 prosent. Nullutslippsbiler skal for første gang betale, 20 kroner i rushtiden og ti kroner utenom.

Ca. 87 kroner

Kjører du dieselbil i rushtiden, bor i Akershus og jobber et sted innenfor dagens bomring, må du ut fra dette ut med cirka 87 kroner daglig (29 + 29 om morgenen, 29 om ettermiddagen) minus brikkerabatten, det vil si cirka 70 kroner.

Styringsgruppa for Oslopakke 3 og forhandlingsdelegasjonene har avtalt et nytt møte 13. juni for å spikre de siste detaljene.

Den nøyaktige plasseringen av de nye bomstasjonene skal avklares gjennom høring i bydelene og i Oslos nabokommuner.