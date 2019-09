Veterinærinstituttet har funnet to bakterier: – Vet ikke om de er årsaken til sykdommen

Fredag ettermiddag kom Veterinærinstituttet med en oppdatering om sykdommen som har skremt norske hundeeiere.

Hanna Jørgen, fagansvarlig ved Veterinærinstituttet, sier de fire obduksjonene som er gjort så langt, ikke har gitt noen endelige svar.

– Felles for disse hundene er at de har hatt alvorlig sykdomsforløp med blodig diaré og oppkast. Ved obduksjonen er det gjort unormale funn i tarmen som samsvarer med det, forteller Hannah Jørgensen, fagansvarlig for smådyrhelse ved Veterinærinstituttet.

– Det er ikke påvist salmonella eller campylobacter hos hundene, men det er funnet to andre bakterier som kan gi diaré – enkeltvis eller også i samspill, forklarer Jørgensen.

Hun legger til at man foreløpig ikke vet om disse bakteriene er årsaken til utbruddet.

– Veldig vanlig

På spørsmål fra VG sier Bjarne Bergsjø, forsker ved Veterinærinstituttet, at de to bakteriene heter Clostridium perfringens og Providencia alcalifaciens.

– Den ene er veldig vanlig. Den kommer som følge av unormale forhold i tarmen, som kan vokse opp og forverre tilstanden. En annen bakterie vi må se nærmere på, kan være samspill som gjør at det er årsaken, sier Bergsjø.

– Ha kontroll på hunden

Fire hunder har så langt blitt obdusert, for å komme til bunns i årsaken. I tillegg er det tatt prøver fra to syke hunder.

Jorun Jarp, beredskaps- og sikkerhetsdirektør ved Veterinærinstituttet, sier man har bedt Mattilysnet om at det sendes inn flere døde dyr med at akutt forløp av blodig diaré, for å gjøre nærmere undersøkelser.

– Vi har sett at det er brukt veldig mange fortyper hos hundene som er obdusert, og har ingen årsak i at det har årsak i et spefikt for. Vi undersøker videre om det kan være for, virus, andre bakterier, eller sopp, sier Jarp, som har en oppfordring til hundeeiere.

– Det beste rådet til nå, er å ha kontroll på hunden i felt. Ikke slipp hunden løs på steder der det er ansamlinger av hunder, sier Jarp.

Etter tre dager med sykdom fant en familie på Hamar vorstehhunden Lexi (7) død i gangen. De frykter at det er den ukjente hundesykdommen som er årsaken. Foto: Privat

Kan ha startet tidligere

Mattilsynet har totalt registrert mellom 30 og 40 tilfeller av hundesykdommen.

Jarp sier man fikk de første varslene om økt forekomst av blodig diaré i Oslo-området på onsdag.

Nærmere undersøkelser, i form av å sende ut skjemaer til medlemmer av Veterinærforeningen, tyder imidlertid på at økningen kan ha kommet tidligere.

– Vi har hentet inn informasjon fra Veterinfærforeningen om blodig diaré, og sett en økning siden slutten av august, sier Jorun Jarp, beredskaps- og sikkerhetsdirektør ved Veterinærinstituttet.

– En god del av de syke hundene har blitt friske. Men en del av hundene med et akutt sykdomsforløp, har dødd, sier Jarp.

– Ikke tegn til forgiftning

De første sykdomstilfellene ble registrert i Oslo-området, men siden har det blitt meldt om syke hunder over store deler av Østlandet.

Ifølge Veterinærinstituttet, som har obdusert tre døde hunder, er det ingen indikasjoner på hundene som er er rammet av sykdommen, har blitt forgiftet.

– Vi ser foreløpig ikke noe mønster som knytter sykdomstilfellene til hverandre, men dette jobber vi med. Vi ser på hvilke hunder som er syke, og forholdene rundt dem både før og etter de ble dårlige, sier Ann Margaret Grøndahl, seksjonssjef i Mattilsynet til NRK.

Antall døde hunder spriker

Det finnes ingen felles oversikt over sykdomstilfellene, men veterinærkjeden AniCura, som først slo alarm om alvorlig syke hunder, meldte torsdag at det «antas at et tyvetalls hunder har mistet livet så langt».

– Det er uklart om det er sammenheng mellom alle de rapporterte tilfellene, sier veterinær og kommunikasjonsansvarlig Sasja Rygg hos Anicura.

I en oppdatering fredag melder AniCura at det ikke er registrert nye dødsfall det siste døgnet.

Mattilsynet opererer på sin side med at minst syv hunder har mistet livet de siste dagene.