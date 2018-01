Mistenker at en fremmed stat står bak hackerangrep

Mandag 8. januar ble Helse Sør-Øst varslet om at det pågikk unormal aktivitet mot datasystemene i regionen.

Varselet kom fra Sykehuspartner, som har ansvaret for all IKT-drift i helseforetaket. Måten innbruddet ble gjort på tyder på at aktørene er svært avanserte og profesjonelle.

Klokken 16.00 tirsdag holdt PST en pressekonferanse i Nydalen i Oslo om nettverksangrepene. De har bestemt seg for å etterforske saken som mulig brudd på straffeloven § 121: Etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.

– Vi vet ikke hvem som står bak angrepet. Det er alt for tidlig å gi noe mer informasjon om hva vi står ovenfor, sier Line Nyvoll Nygaard, politiadvokat i PST.

Line Nyvoll Nygaard fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) under pressekonferansen om nettverksangrep mot datasystemene til Helse Sør-Øst. PST deltar i koordineringen gjennom Felles Cyberkoordineringssenter (FCKS). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter

– Det er mistanke om at noen til fordel for en fremmed stat samler inn opplysninger som, hvis de blir kjent for en slik stat eller for øvrig avsløres, kan skade grunnleggende nasjonale interesser som gjelder samfunnets infrastruktur. Dette kan være opplysninger om helseberedskap, sier Nygaard.

Etterforskningen er i en helt innledende fase og er gitt høy prioritet.

Det er innledet tett samarbeid med aktuelle offentlige myndigheter, som jobber med skadereduserende tiltak og gjenopprettelse av normaltilstand i systemene.

– Selv om det er lite informasjon vi kan gi, så ønsker vi å informere om at det er vi som etterforsker denne saken nå, sier Nygaard til NRK.

Se pressekonferansen her:

PST om dataangrepa mot Helse Sør-Øst Du trenger javascript for å se video.

– Pasientsikkerheten er ivaretatt

Helse Sør-Øst omfatter rundt 2,8 millioner mennesker i fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland., Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus, sier til NRK at ingenting tyder på at innbruddet så langt har påvirket pasientsikkerheten eller pasientbehandlingen.

Videre viser hun til PST og vil av hensyn til etterforskningen ikke uttale seg mer om saken på nåværende tidspunkt.

I går sa Helse Sør-Øst til NRK at de er usikre på hvilke skader som egentlig har skjedd.

Nettsikkerhetsekspert, Ludwig Sandell, er sterk kritisk til dette.

– Hvis man ikke vet hva som har skjedd eller hvor stort skadeomfanget er, så er det ingen grunn til å be folk om å slappe av. Tvert imot, sa Sandell til NRK i går ettermiddag.

Helse Sør-Øst Ekspandér faktaboks Helse Sør-Øst RHF ble etablert i 2007 etter en sammenslåing mellom Helse Sør RHF og Helse Øst RHF.

Helse Sør-Øst består av 11 helseforetak: Akershus universitetssykehus

Oslo universitetssykehus

Sunnaas sykehus

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset Innlandet

Sykehuset Telemark

Sykehuset Østfold

Sørlandet sykehus

Vestre Viken

Sykehusapotekene

Sykehuspartner Sykehuspartner HF er datterselskap av Helse Sør-Øst, og har det overordnede ansvaret for IKT-, HR- og innkjøpstjenester til alle sykehusene i regionen. Kilde: Helse Sør-Øst.

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus sier pasientene kan føle seg trygge. Foto: Katrine Lunke / NRK

Ikke første gang IT-sikkerheten svikter

Landets største helseforetak har et akutt behov for å bedre IT-sikkerheten og fornye en umoderne infrastruktur.

NRK avslørte i mai at IT-arbeidere i Bulgaria og Malaysia hadde i flere måneder hadde hatt tilgang til sensitive pasientjournaler til 2,8 millioner nordmenn.

Dette førte blant annet til at teknologidirektøren i Helse Sør-Øst måtte gå fra jobben og hele styret i Sykehuspartner ble kastet. Toppsjef i Sykehuspartner mistet også jobben.

Helse Sør-Øst iverksatte gransking av IT-sikkerheten.

Et eksternt revisjonsfirma avdekket en rekke kritikkverdige forhold med IT-sikkerheten og hele outsourcingen ble satt på vent.

IKT-svikt i Helse Sør-Øst Ekspandér faktaboks NRK avslørte 3. mai at IT-arbeidere fra Asia og Øst-Europa har hatt tilgang til sensitiv pasientinformasjon i Helse Sør-Øst. De har hatt mulighet til å hente ut pasientdata til 2,8 millioner nordmenn. NRKs kilder forteller at flere titalls utenlandske IT-arbeidere har hatt slik tilgang og at mange har hatt utvidede rettigheter, større enn mange av de norske IT-teknikerne. Dette skjer i forbindelse med at Helse Sør-Øst har vedtatt å outsource IT-drift til den amerikanske IT-giganten DXC. Ledelsen har forsikret helseminister Bent Høie om at personvern er ivaretatt, og at driften av IT skal foregå i Norge. Det er ikke mulig å sikkerhetsklarere personer fra lavkostland som Bulgaria, Malaysia og India. Målet er å spare milliarder på outsourcingen og på en digital fornyelse. Nå er outsourcingen utsatt på ubestemt tid. Helse Sør-Øst ba revisorselskapet PwC om å granske hele outsourcingsprosjektet. Den første del av granskningen kritiserte Helse Sør-Øst for mangelfull kontroll på tilgangene og for dårlig IKT-sikkerhet. Del 2 av rapporten viser at 122 IT-arbeidere i Bulgaria, Malaysia og India hadde helt eller delvis tilgang til pasientinfo. Teknologidirektør Thomas Bagley trakk seg både fra jobben og som styreleder i Sykehuspartner etter at NRK avslørte IT-glippen i landets største helseforetak. Hele styret i Sykehuspartner måtte gå, og admininstrerende direktør Mariann Hornnes måtte også forlate jobben. Datatilsynet gransker om Helse Sør-Øst har brutt personvernloven.