Skifter ut hele styret i Sykehuspartner

NRK avslørte 2. mai at IT-arbeidere fra Asia og Øst-Europa har hatt tilgang til sensitiv pasientinformasjon i Helse Sør-Øst. De har hatt mulighet til å hente ut pasientdata til 2,8 millioner nordmenn.

NRKs kilder forteller at flere titalls utenlandske IT-arbeidere har hatt slik tilgang og at mange har hatt utvidede rettigheter, større enn mange av de norske IT-teknikerne.

Dette skjer i forbindelse med at Helse Sør-Øst har vedtatt å outsource IT-drift til den amerikanske IT-giganten HPE. Ledelsen har forsikret helseminister Bent Høie om at personvern er ivaretatt, og at driften av IT skal foregå i Norge.

Det er ikke mulig å sikkerhetsklarere personer fra lavkostland som Bulgaria, Malaysia og India.

Helse Sør-Øst er landets største helseforetak. Målet er å spare milliarder på outsourcingen og på en digital fornyelse.

Nå er outsourcingen utsatt på ubestemt tid. Helse Sør-Øst har bestemt seg for at alt skal granskes av et revisorfirma. Teknologidirektør Thomas Bagley trakk seg både fra jobben og som styreleder i Sykehuspartner etter at NRK avslørte IT-glippen i landets største helseforetak.