Innbrudd i datasystemene til Helse Sør-Øst

Forrige mandag ble Helse Sør-Øst varslet om at det pågikk unormal aktivitet mot datasystemene. Varselet kom fra Sykehuspartner som har ansvaret for all IKT-drift i helseforetaket.

Måten innbruddet er gjort på tyder på at aktørene er svært avanserte og profesjonelle, skriver Helse Sør-Øst i en pressemelding.

Både Helse Sør-Øst og Sykehuspartner er i beredskap og har satt i gang tiltak for å stoppe dataangrepet.

Svært alvorlig

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus sier pasientene kan føle seg trygge. Foto: NRK

– Dette er en svært alvorlig situasjon, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus.

Hun legger til at innbruddet bærer preg at det dreier seg om profesjonelle aktører som vet hva de driver med.

Innbruddet er meldt til politiet og det pågår nå etterforskning. Lofthus vil ikke si hvilke tiltak som er gjort av hensyn til etterforskningen, men sier at Sykehuspartner er i full beredskap.

Trolig ingen konsekvenser for pasientsikkerheten

Ifølge Lofthus er det ingen ting som tyder på at innbruddet så langt har påvirket pasientsikkerheten eller pasientbehandlingen.

– Kan pasientene føle seg trygge?

– Ja, det kan de, sier Lofthus.

Helse Sør-Øst omfatter rundt 2,6 millioner mennesker i fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland., Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

– Vi vet ikke hva aktørene har vært ute etter, sier Cathrine Lofthus.

– Det kan være mange grunner til at noen bryter seg inn i andres datasystemer. Det kan være alt fra at de bare er ute etter å demonstrere at de klarer å komme seg inn til at de er ute etter bestemt informasjon.

Ifølge Lofthus er det ingen ting som tyder på at aktøren fortsatt er inne i datasystemene, men det er for tidlig å være helt sikker på alt.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet opplyser at de sammen med PST og E-tjenesten bistår Kripos i etterforskningen av innbruddet i datasystemene til Helse Sør-Øst.