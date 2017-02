Milliardær dømt til fengsel for menneskesmugling

Fire personer, blant dem et velstående ektepar fra Oslos vestkant, har i januar sittet på tiltalebenken i Oslo tingrett tiltalt for menneskesmugling. De skal ha bidratt til at flere filippinere fikk ulovlig innreise og opphold i Norge da de inngikk au pair-kontrakter.

Dommen mot ekteparet Horn er strengere enn det aktor ba om under rettssaken. Aktor ba om betinget fengsel i åtte måneder. Dommen fra Oslo tingrett tilsier soning i fengsel i fem måneder for begge.

Også venneparet dømt

Horn og kona er dømt for å ha gitt uriktige opplysninger til Utlendingsdirektoratet slik at fire filippinske kvinner fikk oppholdstillatelse på feil grunnlag og fikk være i landet i to år som au pairer.

Ifølge dommen faller dette inn under menneskesmugling selv om ektefellene ikke tok seg betalt for å få kvinnene til landet.

Også det tiltalte venneparet er dømt for menneskesmugling. Mens mannen er dømt til 50 dager ubetinget fengsel, er kona dømt til 24 dager betinget fengsel. I tillegg får de bøter, men må ikke betale oppreisningserstatning.

Tiltalen i au pair-saken Ekspandér faktaboks Fire personer er tiltalt for å ha gitt myndighetene uriktige opplysninger i forbindelse med søknad om oppholdstillatelse for au pairer.

Ifølge tiltalen skal de blant annet ha hjulpet flere filippinere til ulovlig innreise til Norge, og dermed gjort seg skyldig i menneskesmugling.

Om begge de fornærmede kvinnene står det i tiltalen at «utnyttelsen besto bl.a. i at hun ikke fikk være au pair som avtalt, men måtte arbeide lange arbeidsdager med lav lønn og både begrenset fritid og frihet.»

En av de tiltalte i saken er milliardæren Ragnar Horn, som ifølge Kapital hadde en inntekt på 1,3 milliarder i 2016.

– Vi er overrasket

Svein Holden, som er mannens forsvarer, sier at de reagerer på dommen og kommer til å anke.

Advokat Svein Holden er forsvarer for den tiltalte milliardæren. Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

– Vi er overrasket over denne dommen og vi reagerer på straffeutmålingen, sier Holden.

I dommen er Ragnar Horn dømt til fem måneder ubetinget fengsel, samt dømt til å betale 34.200 kroner i erstatning til en av au pairene.

Videre mener domstolen at 372.000 kroner skal inndras fra familien Horn til fordel for Staten på grunn av den fordel de oppnådde ved å ha to au pairer.

Bistandsadvokat Gunhild Vehusheias påstand om at au pairene skulle tilkjennes en erstatning på 966.000 kroner ble avvist av retten.

Ønsket å stoppe denne typen utnyttelse

Allerede før saken startet i tingretten hadde den tiltalte milliardæren erkjent at han hadde to au pairer i en periode, noe som er ulovlig. Han har vært svært skeptisk til begrepet «menneskesmugling» i denne saken.

– Vi synes begrepet er myntet på noe helt annet, og er svært misvisende i en sak som dreier seg om å ha to au pairer. Det er ingen tvil om at dette er en belastende sak for min klient å forholde seg til. Han ser frem til å bli ferdig med den, sa advokat Svein Holden da saken startet i Oslo tingrett.

De fornærmede er to filippinske kvinner i 20-årene.

– Årsaken til at mine klienter valgte å anmelde dette til politiet var at de ønsket å stoppe denne type utnyttelse og forhindre at andre kommer i samme situasjon, sa bistandsadvokat Gunhild Vehusheia før rettssaken startet.

