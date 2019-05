UDI-direktør om au pair-ordningen: Jeg forstår at de blir forvirret

Den siste tiden har det stormet rundt justisminister Jøran Kallmyr og familiens au pair.

UDI mente au pairen hadde jobbet ulovlig hos justisministeren og fikk avslag på opphold 9. mai, med en dags frist på å forlate landet.

Et spørsmål som har kommet opp er om au pairen kan være gjest hos en familie i påvente av at fullstendig søknad er levert hos politiet, skriver Frode Forfang, direktør i UDI på bloggen sin.

POPULÆRT: De siste årene har anslagsvis tusen personer årlig fått en førstegangs au-pair-tillatelse. De aller fleste av disse kommer fra Filippinene. Man kan være au pair i maksimalt to år, opplyser Forfang. Foto: MAXPPP / Bettina Brinkmann / Colourbox.com

– Her ser jeg i media at noen av våre samarbeidspartnere har gitt informasjon som avviker fra det som fremkommer på våre egne hjemmesider og i våre rundskriv. Jeg kan forstå at de som skal forholde seg til regelverket i så fall blir forvirret og kan tro at alt er i orden, skriver Forfang.

Han mener imidlertid regelverket skal være klart nok

– Men at informasjonspraksisen hos samarbeidspartnere våre må vi se nærmere på, skriver han videre.

Fakta om au pair-ordningen Ekspandér faktaboks Formålet med au pair-ordningen er kulturutveksling.

Dagens au pair ordning bygger på den europeiske au pair konvensjonen av 1969.

Av denne fremgår det at au pairer hverken tilhører kategorien student eller arbeidstakere, men en spesiell kategori som har trekk til felles med begge.

Unge mennesker mellom 18 og 30 år kan øke språkkunnskapene og få kjennskap til Norge ved å bo hos en norsk familie.

Til gjengjeld bidrar au pairen med lettere husarbeid og/ eller barnepass for vertsfamilien. Arbeidet skal ikke overstige fem timer daglig, og 30 timer ukentlig.

Vertsfamilien kan bare ha én au pair om gangen. Au pairen skal behandles som et familiemedlem.

Au pair skal ha anledning til å delta i fritidsaktiviteter, og vertsfamilien skal betale au pairens norskkurs med minimum 8850 kroner.

Au pair skal ha fri kost og losji, i tillegg til lommepenger/lønn på mimimum 5900 kroner i måneden.

Hvert år er det rundt 3000 au pairer i Norge.

Au pairene kan deles i to grupper: Au pairer fra såkalte tredjeland og au pairer fra EØS.

Dersom Norge avvikler au pair-ordningen ved å trekke seg fra den europeiske au pair-konvensjonen, vil det gjøre at au pairer fra tredjeland ikke lengre vil kunne komme til Norge, men det vil fortsatt være åpent for au pairer fra EØS å jobbe i Norge på lik linje med øvrige arbeidsinnvandrere fra EØS.

Kilder: Utlendingsdirektoratet, Store norske leksikon (snl.no), Norsk Folkehjelp.

Kallmyr: Regelverket er kronglete

I Politisk Kvarter i dag måtte justisministeren svare på spørsmål rundt au pairen som har bodd hos dem ulovlig i to måneder, og som UDI har sendt ut av Norge.

UDIs begrunnelse er at au pairen bodde hos justisministerens familie i to måneder i fjor høst, uten å ha fornyet sin au pair-tillatelse hos politiet. Kallmyr selv mener han har sitt på det tørre, og sier familien brukte et av landets største au pair-byråer fordi de visste at regelverket er kronglete. Av byrået fikk de beskjed om at det var greit.

– Når så store miljøer sier det er slik har det tydeligvis utviklet seg en praksis og den må jo gjelde for oss som for alle andre, sier Kallmyr til NRK.

SØKTE PROFESJONELL HJELP: Justisminister Jøran Kallmyr forteller NRK at han brukte landets største au pair-byrå fordi han visste at reglene var kronglete. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

På sin Facebook-profil la han fredag formiddag ut et skjermbilde av brosjyren til au pairer og vertsfamilier fra 2015. I brosjyren står det:

«Du kan søke om ny oppholdstillatelse fra Norge. Du må søke på UDI sine nettsider og bestille time hos politiet for å levere dine papirer. Hvis det er greit for din nye vertsfamilie, kan du flytte inn der og bo der som gjest frem til søknaden er godkjent.»

Lang ventetid hos politiet

Problemet for au pairen til Kallmyr er imidlertid at hun bodde hos familien før hun fysisk hadde levert søknaden til politiet.

Regler for bytte av vertsfamilie Ekspandér faktaboks Så fremt au pairen har gyldig tillatelse kan vedkommende når som helst fremme søknad om tillatelse hos ny vertsfamilie.

Slik søknad behandles etter reglene om fornyelse, jf. utlendingsloven § 61 første og syvende ledd.

Au pairen kan bo hos ny vertsfamilie og utføre oppgaver i henhold til ny kontrakt så snart fullstendig søknad om oppholdstillatelse er innlevert. Det forutsettes at de øvrige vilkår for tillatelse er oppfylt.

Det forutsettes at de øvrige vilkår for tillatelse er oppfylt. Opphold hos ny vertsfamilie under søknadsbehandlingen skal medregnes ved beregningen av varigheten av samlet oppholdstid som au pair.

Kilde: UDI

Gjennomsnittlig ventetid for å få avtale hos politiet er ca. to måneder oppgir UDI.

På bloggen skriver Forfang at dette ikke var et stort problem for noen år siden da man som regel kunne få time hos politiet på dagen.

MÅ SE PÅ REGLENE: UDI-direktør Frode Forfang mener de bør se både på reglene og de praktiske ordningene knyttet til au pair-ordningen. Foto: NRK

– Bookingtid hos politiet skaper utfordringer i flere typer utlendingssaker. (...) Dette er vi nødt til å se nærmere på, skriver Forfang.

NRK har spurt UDI om hvor mange au pairer som er sendt hjem på bakgrunn av at de har oppholdt seg ulovlig hos en ny vertsfamilie. Svaret er:

– Vi har ikke mulighet til å hente ut statistikk på dette nå. Og kanskje ikke i det hele tatt, siden vi trolig ikke har mulighet til å «se» og søke opp nøyaktig dette når vi skal gjøre uttrekk fra statistikken.

– Er dere kjent med at det er en praksis at au pairer bor hos den nye vertsfamilien uten å jobbe, frem til timen hos politiet?



– Vi er kjent med at det forekommer, skriver UDI på e-post til NRK.

– Hvor mange au pairer er det som bytter familie i løpet av oppholdet?



– Det er relativt vanlig at au pairer bytter vertsfamilie under den tiden de oppholder seg i Norge. Vi har ikke tall på dette, oppgir UDI.

– Hvordan opplever dere å ha en pågående sak der den ansvarlige statsråden er involvert?

– Ingen kommentar.

Utover det har ikke UDI svart på spørsmålene til NRK fredag, og viser til uttalelsen til Forfang.

Dette er spørsmålene UDI ikke svarer på: Ekspandér faktaboks Slik regelverket fremgår i dag er det et vakuum for au pairen før søknaden om bytte av familie er innlevert personlig av au pair. Hos politiet er det minst to måneder ventetid, hvor skal au pairen oppholde seg i mellomtiden?

Er dette et unødvendig vakuum med tanke på ventetid og ressursbruk for å håndheve?

Er det å regne som et lovbrudd uavhengig av om au pairen har jobbet eller ikke, hvis hun har flyttet inn til ny vertsfamilie før søknaden er innlevert?

Mener dere det er behov for en endring av regelverket for å unngå et slikt vakuum i mellomperioden, ettersom ventetiden hos politiet for å levere søknaden om bytte av familie er gjennomsnittlig to måneder?

Forfang: – Vi bør se nærmere på regelverket

Frode Forfang presiserer i blogginnlegget at myndighetene håndhever au pair-ordningen som kulturutveksling.

– Samtidig som folk flest nok oppfatter det som en mulighet til å få avlastning i hjemmet. Balansen her er jo også en av grunnene til at dette lenge har vært en kontroversiell ordning, skriver han.

Han mener regelverket bør sees nærmere på.

– Grunnen til at reglene er slik er at levering av dokumenter og fremvisning av pass hos politiet, er måten man i dag kontrollerer at alt er i orden. Men det er åpenbart ikke brukervennlig i praksis. Her bør det sees nærmere både på regelverket og på de praktiske ordningene i tilknytning til dette, skriver han.