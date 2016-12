Milliardær tiltalt for menneskesmugling av au pairer

Fire personer er tiltalt for å ha gitt myndighetene uriktige opplysninger i forbindelse med søknad om oppholdstillatelse for to au pairer, og må derfor møte i Oslo tingrett tirsdag 3. januar.

Ifølge tiltalen skal de blant annet ha hjulpet to filippinere til ulovlig innreise til Norge, og dermed gjort seg skyldig i menneskesmugling.

Om begge de fornærmede kvinnene står det i tiltalen at «utnyttelsen besto bl.a. i at hun ikke fikk være au pair som avtalt, men måtte arbeide lange arbeidsdager med lav lønn og både begrenset fritid og frihet.»

En av de tiltalte i saken er milliardæren Ragnar Horn, som ifølge Kapital hadde en inntekt på 1,3 milliarder i 2016.

Erkjenner brudd på utlendingsloven

Advokat Svein Holden er milliardærens forsvarer. Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Advokat Svein Holden er forsvarer for den tiltalte milliardæren.

Han har tidligere innrømmet at han hadde to au pairer boende hos seg på samme tid, noe som er ulovlig (se faktaboks).

– Han har hele tiden erkjent at han har hatt to au pairer i en periode, og at det innebærer en overtredelse av utlendingsloven, sier Holden til NRK.

Holden sier videre at hans klient er svært skeptisk til begrepet «menneskesmugling» i denne saken.

– Vi synes begrepet er myntet på noe helt annet, og er svært misvisende i en sak som dreier seg om å ha to au pairer. Det er ingen tvil om at dette er en belastende sak for min klient å forholde seg til. Han ser frem til å bli ferdig med den.

– Underbetalte hushjelpere

Bistandsadvokat Gunhild Vehusheia, representerer de to fornærmede filippinske kvinnene i slutten av 20-årene.

De fornærmede er to filippinske kvinner i 20-årene.

– Årsaken til at mine klienter valgte å anmelde dette til politiet var at de ønsket å stoppe denne type utnyttelse og forhindre at andre kommer i samme situasjon, sier bistandsadvokat Gunhild Vehusheia.

I en au pairs kontraktsvilkår står det blant annet at de kun skal gjøre lett husarbeid med maks 30 timer i uken, mot en betaling på minst 5000 kroner i måneden, samt fri kost og losji og betalt norskkurs.

I tiltalen står det at «forholdet innebar en utilbørlig utnyttelse av utlendingens situasjon».

– Mine klienter har fortalt at de kom til Norge for å jobbe som au pairer. Da de kom hit, var de i realiteten underbetalte hushjelpere, sier Vehusheia.

Erstatningskrav

For den ene filippinske kvinnen, som har arbeidet lengst, har bistandsadvokaten lagt ned påstand om erstatning på 855.000 kroner, samt oppreisning på 260.000 kroner.

For den andre kvinnen er erstatningspåstanden på 116.000 kroner og 10.000 kroner i oppreisning.

Den ene kvinnen befinner seg nå på Filipinene. Den andre bor fremdeles i Oslo.