Kvinnen i begynnelsen av 20-årene er nå hjemme på Filippinene etter at hun UDI 9. mai ga henne beskjed om at hun var utvist fra Norge for å ha jobbet ulovlig som au pair for justisminister Jøran Kallmyr.

NRK har via hennes advokat, Ingvild Boe Hornburg, stilt kvinnen en rekke spørsmål om saken og har fått svarene formidlet tilbake via advokaten.

– Jeg sendte et brev til UDI 9. mai der jeg klaget på vedtaket og fortalte hva jeg hadde ment med «training», sier kvinnen.

Hun sier at reiste ut av landet dagen etter fordi hun ønsket å respektere vedtaket fra UDI hvor det sto at hun måtte reise ut av landet 10. mai.

På spørsmål fra NRK sier kvinnen at hun ikke følte seg presset av Kallmyr til å forlate landet raskt, men at familiens lot henne bestemme og avgjøre hva hun ville gjøre i saken.

– Jeg valgte å forlate landet fordi jeg selv ønsket å respektere UDIs vedtak. Jeg var opptatt av å respektere og følge det, sier hun.

Hennes advokat Ingvild Boe Hornburg leverte fredag inn en klage til UDI på vedtaket, som innebærer at kvinnen er utvist fra hele Schengen-området.

– Slappet av og gikk ut med venner

Ingvild Boe Hornburg er advokaten til den utviste au pairen. Foto: Elden.no

Kallmyr har sagt at kvinnen ikke arbeidet som au pair hos familien i perioden 22. august–12. oktober 2018, altså før hun 12. oktober leverte inn sin søknad om fornyet kontrakt som au pair til politiet.

Kvinnen bekrefter overfor NRK at hun ikke arbeidet som au pair i perioden, men var gjest hos familien Kallmyr.

– Jeg slappet av, gikk ut med venner, var i kirken og ble kjent med familien. Familien Kallmyr ga meg all frihet til å komme og gå i huset deres som jeg ville i perioden hvor jeg ventet på avtalen min med politiet, sier hun.

– Hadde fri i helgene

Den filippinske au pairen forteller at etter at hun begynte som au pair hadde hun enkle og lette oppgaver hos familien.

– Jeg lagde matpakker til barna, lekte med dem, gjorde barna klare for barnehagen, spiste middag med dem, hjalp vertsfamilien med å rydde kjøkkenet og med å legge tvillingene, sier hun.

Au pairen sier at hun jobbet cirka fem timer om dagen i ukedagene, tilsvarende 25 timer i uken.

– I helgene hadde jeg fri og var med venner og deltok på sosiale aktiviteter. Noen få ganger hvor jeg satt barnevakt lørdag kveld. Jeg tror jeg satt barnevakt fire ganger, sier hun.

– Følte meg hjemme hos familien

Kvinne sier at familiens behandling av henne var overveldende.

– De behandlet meg som deres egen datter. De brydde seg virkelig om meg, sier hun.

Hun sier at de lærte henne mange ting om norsk kultur og at de introduserte henne for deres tradisjonelle norske retter og kaker.

– Barna var kjempesøte, kjærlige og snille med meg. Jeg er virkelig glad i dem! Jeg følte meg hjemme hos familien Kallmyr.

– Jeg følte meg inkludert som en del av familien og ikke som om jeg var annerledes. De var alltid opptatt av at jeg hadde det bra og at jeg var trygg. «They embraced me with their loving home.», sier den unge filippinske kvinnen.