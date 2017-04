Mangler mat å dele ut til de som trenger det

Evangeliesenteret, som er ett av stedene som serverer middag til trengende i tillegg til å dele ut matposer, merker stor pågang. Stian Ludvigsen sier at de på Evangeligesenterets kontaktsenter ser en brutal virkelighet.

Stian Ludvigsen, bestyrer på Evangeliesenterets kontaktsenter. Foto: Kaja Figenschou / NRK

– Det er så grotesk. Mange tror du må til Afrika for å se nød og elendighet. Men her i Oslo spiser folk av søppelkasser og sover ute året rundt. Mennesker har det forferdelig og vi prøver å gjøre noe for å hjelpe dem.

Også Blå Kors merker at flere trenger hjelp og har prioritert ned gratis matposer for å kunne dekke behovet med tre gratis måltider om dagen.

– Forplikta til plan for mat som er til overs

Cristiano Aubert, daglig leder i Matsentralen. Foto: Kaja Figenschou / NRK

Det er Matsentralen i Oslo som distribuerer maten de veldedige organisasjonene deler ut. De tar i mot overskuddsmat fraprodusenter og grossister.

I det store fryserommet er det paller med hamburgere, pølser og kjøttdeig.

– Her inne har vi plass til 60 paller, hvis vi stabler fornuftig, sier Cristiano Aubert, daglig leder i Matsentralen.

– Hva ønsker du deg mest inn i fryseren din?

– Oj. Det må være enda mer kjøtt og fisk. Gjerne fisk i forbrukerpakninger. Det hadde vært julaften.

Fruktsuppa var populær

For litt siden fikk Matsentralen 13 paller fruktsuppe som var lagd for den norske hæren. Den ble populær.

– Det viste seg at sveisingen i bunnen av pakkene var dårlig. Da kunne ikke Orkla, eller Toro, selge varene til hæren. Det endte med at vi fikk 60 000 poser fruktsuppe, som er ekstremt populært. Nå har vi en pall igjen, sier Cristiano Aubert i Matsentralen.

Også Stian Ludvigsen hos Evangeliesenterets håper flere produsenter kan gi bort mat som ellers ville gått rett i søpla.

– Når vi vet at det kastes 355 000 tonn mat i Norge, så er man nesten forplikta til å ha en plan for hva man skal gjøre med overskuddsmaten.