Kritisk få elever vil inn i byggebransjen

– Gleden av å se en ferdigbygget vegg eller en bygning som jeg selv har vært med på å lage er ubeskrivelig, sier Hary-Prashath Pageerathan.

19-åringen er i dag lærling i Skanska. Han hadde svært gode karakterer på skolen, men valgte å gå imot anbefalingen fra lærere, rådgivere og foreldre om at akademia var veien å gå. I dag kombinerer han fagbrev med studiekompetanse og ser for seg en lang karriere i bransjen.

Hary-Prashath Pageerathan bygger boliger på Ensjø i Oslo. Foto: Edin Babic / NRK

– Norge trenger dyktige fagarbeidere og bedriftene har dørene åpne. Det er veldig store muligheter innen bygg og anleggsnæringen, og det er trist at ikke flere unge tenker slikt, sier Pageerathan.

Ser ikke mulighetene

I mars går fristen for å velge studieretning ut for landets 16-åringer, og det er kritisk få elever som vil inn i byggebransjen. I fjor valgte 11.000 skoleelever i Oslo studiespesialisering, mens bare 105 valgte bygg og anleggsteknikk. En ny undersøkelse av Byggenæringens Landsforening viser at 36 % av bedriftene i bransjen sliter med å få tak i arbeidere.

– Det er veldig synd. Aldri før har det vært så høy byggeaktivitet i Norge og jeg tror rett og slett at mange ikke er klar over mulighetene de har, sier Kari Wilsgård.

Kari Wilsgård, politisk rådgiver innenfor kompetanse og rekruttering i BNL. Foto: Edin Babic / NRK

Hun jobber som politisk rådgiver innenfor kompetanse og rekruttering i Byggenæringens Landsforening. Wilsgård forteller at tidligere analyser viser at halvparten av de 105 som begynte på bygg og anleggsteknikk høsten 2016 vil falle fra innen fem år. Behovet for fagarbeidere vil derfor bli kritisk.

– Det er en myte at man utdanner seg til et fag- eller svennebrev og blir det resten av livet. Folk må vite at yrkesfag har endret seg de siste 20 årene og at det nå går an å utdanne seg videre, sier Wilsgård.

Dårlig rykte

Byggenæringens landsforening har anslått et behov på 8000 nye fagarbeidere per år frem til 2030. I dag får de inn 5000, men det er inkludert voksenopplæringer. Selv om det har vært en vekst i sysselsettingen i byggenæringen de siste årene, sliter fortsatt bedriftene med å finne rett kompetanse.

Christian Andre Johansen, avdelingsleder for egenproduksjon i Skanska. Foto: Edin Babic / NRK

– Den utviklingen vi ser er en utfordring som må tas tak i. Vi vil ha behov for arbeidskraft i mange år som kommer, sier avdelingsleder for egenproduksjon i Skanska, Christian Andre Johansen.

– Hva må til for å snu trenden?

– Bransjen har fått et ufortjent dårlig rykte og det må motbevises. Vi må få folk til å se mulighetene som er der ute. Se på Hary, han ble kåret til årets lærling i Skanska i 2016, sier Johansen.