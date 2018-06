Kritiseres før høring om ungdomskriminalitet

– Vi har fått faresignaler gjennom hele 2017 uten at det har ført til særlig handling fra byrådet. Først etter flere knivstikkinger og skyteepisoder nå i mai reagerer de, sier James Stove Lorentzen (H) til Klassekampen.

James Stove Lorentzen (H) skal lede dagens høring. Foto: Sturlason / Oslo kommune

Han er leder i Helse- og sosialkomiteen i bystyret og skal også lede dagens høring.

Ifølge avisen vil Lorentzen under høringen be om en oversikt over hvor mange varsler byrådslederen har mottatt.

Johansen svarer ved å henvise til at det rødgrønne byrådet har styrket bydelsøkonomien etter mange år med nedskjæringer.

– Det er til slutt bydelen som beslutter hvilke tiltak det skal satses på. Jeg forutsetter at bydelsutvalget og leder av bydelsutvalget er tett på, har god oversikt og er opptatt av å følge opp barn og ungdom i bydelen, innenfor deres rammer.

Programmet for hele høringen finner du her. Høringen skal vare til klokken 14.15.

En av de mobile politipostene som ble satt opp på Vestli i Groruddalen i vinter. Foto: Peder Bergholt / NRK

– Bredt spekter av inviterte

Det var de borgerlige partiene som tok initiativ til høringen.

– Dette har vært en diskusjon ganske lenge, men så har det spisset seg med flere stygge saker. Da tenkte vi at dette er et godt tidspunkt for at vi på tvers av partier prøver å jobbe ut god politikk, sier Lorentzen.

I tillegg til politikere og representanter fra politiet skal flere andre delta i den åpne høringen, blant andre Natteravn-leder på Vestli, Annstein Garnes, og rektor ved Romsås skole, Jarle Dukic Sandven. Sistnevnte har sendt bekymringsmelding om «unge gjengmedlemmer som nærmest terroriserer nærområdet».

– Vi har invitert personer som representerer alt fra det lokale ungdomsrådet på Stovner, ungdomsarbeidere og ansatte i bydelene, fagfolk og eksperter. Det er et bredt spekter av folk som har skoene på og som vet hva som foregår der ute.