Frp vil sende flere seriekriminelle tenåringer i fengsel

Tirsdag sa politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold til NRK at mange unge lovbrytere brukes kynisk som narkotikalangere fordi de risikerer liten straff:

– Det er helt klart at mange av de unge lovbryterne vi har ikke får noen særlige reaksjoner fra samfunnet, sa Sjøvold.

Politiet i Oslo har fått kritikk for å ha mistet kontroll på særlig gjenger på Holmlia som driver med utpressing, vold og omfattende narkotikasalg.

– Hardere lut må til

Frps Himanshu Gulati er enig i prinsippet om at ungdommer i hovedsak ikke skal i fengsel, men mener prinsippet må vike når unge velger å være seriekriminelle:

– Vi må bruke hardere lut mot unge gjengangerne og vurdere fengselsstraffer. Dette er ikke ungdommer som har begått en feil og trenger hjelp, men hardbarka seriekriminelle som bevisst velger en kriminell vei. Da må det få konsekvenser.

Ifølge Gulati kan fengselssoning også bidra til å splitte de kriminelle miljøene hvor ungdommene fungerer som rekrutteringsagenter og forbilder.

– Fokuset må være å ta bakmennene. Den økende ungdomskriminaliteten stanses ikke ved å fange løpeguttene og sette dem i fengsel. Da vil det bare gro frem nye under bakmennene, svarer Maria Aasen-Svensrud (Ap).

Hun mener det kun vil være en kortsiktig løsning å sette de kriminelle ungdommene i en celle.

– Bli smart, ikke tøff mot krim

– Politiet i Oslo klarte tidligere å slå ned på de store, kriminelle A- og B-gjengene ved å ta bakmennene. Hvorfor er det riktig å ta ungdommene denne gangen?

– Fordi kriminaliteten vi nå ser er annerledes. Mange unge som begår mer enn ti straffbare forhold har mer enn doblet seg på to-tre år. Det viser at vi har en annen utfordring der ungdom rekrutteres i stort antall for å drive hovedvirksomheten, svarer Gulati.

– Ungdommene er ikke rota til videre kriminalitet. De er resultatet av den organiserte kriminaliteten, styrt av voksne bakmenn, og det er selvfølgelig de vi skal ta, parerer Aasen-Svensrud.

– Hvorfor skulle ikke fengsel virke preventivt?

– Vi vet at politiet kan klare å håndtere gjengproblematikk med riktige ressurser over tid. Det har vi sett før. Det er viktig at samfunnet reagerer overfor mennesker som bryter loven, men det finnes gode alternativer til fengsling av ungdom, f.eks. ungdomsstraff.

– Så må Frp bli mindre «tough on crime», og mer «smart on crime», for det du holder på med nå, Gulati er ikke smart, sier Aasen-Svensrud.