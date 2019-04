Kjernereaktoren på Kjeller legges ned

Kjernereaktoren «JEEP II» på Kjeller i Akershus har vært i drift siden 1967. Den har blant annet blitt brukt av forskere nasjonalt og internasjonalt innen medisinske formål.

Institutt for energiteknikk (IFE) beskriver «JEEP II-reaktoren» på Kjeller som et stort mikroskop som hjelper forskere med å se på materialer på helt nye måter, og dypere enn med andre instumenter.

Det er Institutt for energiteknikk (IFE) som drifter atomreaktoren. Ifølge en pressemelding fra instituttet skal atomreaktoren nå stenges.

«Det er ikke brensel eller tungtvann i reaktoren, og den utgjør ikke noen fare for helse, miljø eller sikkerhet», skriver instituttet i pressemeldingen.

Oppdaget alvorlige skader på reaktoren

I mars ble det kjent at det var oppdaget alvorlige korrosjonsskader på reaktoren. Feilene ble oppdaget i forbindelse med en sikkerhetsgjennomgang, der reaktoren var tømt for atombrensel og tungtvann, skrev Teknisk Ukeblad.

– Det er sikkerhetskritiske komponenter som er skadet, og det vil være en kostbar og tidkrevende prosess å gjennomføre en reparasjon. Hvor kostabar og tidkrevende vet vi ikke enda. Det er hva vi utreder nå, sa administrerende direktør, Nils Morten Huseby, i Institutt for Energiteknikk (IFE) til ukebladet.

I pressemeldingen skriver instituttet at eksperter har analysert funnene og omfanget av en eventuell reparasjon. Konklusjonen er at reparasjonen vil føre til langvarig stans av reaktoren og vil medføre betydelige kostnader.

– Styret vedtar på bakgrunn av en samlet vurdering at reaktoren ikke startes opp igjen og at IFE starter arbeidet med å forberede nedbygging av reaktoren. IFE kan ikke regne med støtte fra staten til å dekke reparasjon, og IFE kan som selveid stiftelse ikke påta seg så stor finansiell risiko, sier styreleder Olav Fjell.

Den siste i drift

I juni 2018 ble det besluttet at forskningsreaktoren i Halden skulle legges ned etter 60 år. Kjernereaktoren «JEEP II» på Kjeller er Norges siste reaktor i drift.

Da opprydningsarbeidet etter Norges atomprogram startet fant man nemlig ut at to av reakatorene på Kjeller fortsatt eksisterer, selv om de var antatt fjernet.

– De to ble tatt ut av drift på 1960-tallet under de reglene som gjaldt da. Vi ser at anleggene ikke ble fjernet helt, men de må fjernes i tråd med dagens regler. Dermed er det ytterligere opprydninger som må til, sa administrerende direktør Nils Morten Huseby ved Institutt for energiteknikk, til NRK tidligere i år.