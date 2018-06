Haldenreaktoren legges ned

De ansatte ble informert om avgjørelsen onsdag ettermiddag.

– Vi er kjempeskuffa. Vi hadde håpet at IFEs styre ville beslutte videre drift, eller at de i det minste ville utsette spørsmålet om nedleggelse, sier tillitsvalgt for de ansatte ved Haldenreaktoren, Monica Guldhaugen til NRK.

Haldenreaktoren var verdens første tungtvannsreaktor. Den ble åpnet i 1959. Nedbyggingen av reaktoren og håndtering av atomavfall vil ta flere tiår.

– Vi har tapt store penger på Haldenreaktoren i flere år. Når vi ser fremover så ser vi at rammebetingelsene for å drive denne virksomheten blir mer krevende og dyrene. Det er ikke realistisk at inntektene skal bli mye høyere, slik at det er vanskelig å se at vi skulle klare å få balanse i denne virksomheten. Det er hovedårsaken, sier styreleder Olav Fjell.

Han viser også til utfordringer med å håndtere avfall som en grunn til stenging.

Tidligere i dag sendte regjeringen ved en feiltakelse ut en pressemelding om at reaktoren legges ned. Men nå er det bekreftet av IFE. I en pressemelding opplyser de at de skal satse videre i Halden på forskning og aktiviteter som ikke er avhengige av reaktoren.

Måtte stenge reaktoren i mars

Haldenreaktoren ble åpnet i 1959. Foto: Bjørn Ruud / NRK

I mars måtte forsøksreaktoren stenge, da det ble oppdaget feil i en svært viktig sikkerhetsventil. Ifølge IFE-direktør Nils Morten Huseby, ville det koste 500 millioner å reparere ventilen, slik at reaktoren kunne starte opp igjen.

Statens strålevern har flere ganger kommet med krass kritikk av sikkerheten ved Haldenreaktoren. Så sent som i fjor avdekket strålevernet store mangler i sikkerhetsrutinene, og i oktober 2016 var det utslipp av radioaktiv gass i reaktorhallen.

I flere år har virksomheten ved Haldenreaktoren har gått med underskudd på grunn av sviktende inntekter, og staten har måttet bidra med store ekstraordinær midler det siste året.

– I fjor alene tapte var underskuddet på 80 millioner kroner, sier styreleder Fjell.

Frykter for jobbene sine

IFE opplyser selv at de planlegger ikke nedbemanning, men det har ikke de ansatte noen tro på.

– Vi er ikke trygge på at vi ikke mister jobbene våre. Styrelederen sa på allmøte tidligere i dag at det var mulig at det kunne bli nedbemanning i 2019. Vi er redde for det, sier tillitsvalgt Monica Guldhaugen.

– Vi har ingen planer om nedbemanning neste år heller. Vi håper vi skal kunne klare å bygge en virksomhet fremover som ikke er mindre enn i dag, sier styreleder Olav Fjell i IFE.

Miljøvernere jubler

– Fantastisk god nyhet! Dette har vi kjempet for i mange år. Atomreaktoren i Halden har vært en risikofaktor i 20 år, så dette er en stor seier, sier leder av Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv.

Også Greenpeace feirer avgjørelsen om stenging.

– Dette er en stor seier for hele den norske miljøbevegelsen. Sammen har vi gjennom mange år jobbet for å få reaktoren stengt, sier leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen i en e-post til NRK.