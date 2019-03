Høyre knuser Røkkes drøm om skyskraper på Fornebu

Dermed er det ingen av partiene i kommunestyret i Bærum som vil ha Røkkes tårn ute på den gamle flyplassen, melder Budstikka.

Det skal ha vært stor enighet i kommunestyregruppen om at Røkke-tårnet ikke passer inn på Fornebu.

I januar vendte Arbeiderpartiet tommelen ned for bygget. Da Bærum Fremskrittsparti også sa nei til Røkkes planlagte skyskraper i februar, var det klart at det ikke var flertall for planene i Bærum.

– Villig til å gå i dialog

Gruppeleder i Bærum Høyre, Bjørn Røtnes, sier til NRK at de nå er blitt enige om at de ikke støtter høyhuset.

– Vi har blitt enige om at vi ikke støtter forslaget til et høyhus som Aker- gruppen har presentert. Vi er villige til å gå i dialog med Aker-systemet for å få realisert Verdenshavenes hovedkontor, sier han.

Han sier bygget må være vesentlig lavere for at de skal støtte bygget, men at de er innstilt på et signalbygg.

– Det må ikke nødvendigvis vært et tårn, det må være et bygg som passer på Fornebu, og det betyr et vesentlig lavere bygg. Men utformingen kan gjerne være spesiell, men det må ha karakterene til et signalbygg og ikke bare et høybygg.

Vil kaste skygger over stort område

NRK har tidligere fortalt at skyskraperen vil kaste skygger over deler av Fornebu, Lysaker og området mot Stabekk. Det viser skyggetegninger NRK har fått tilgang til.

Slik ser den planlagte skyskraperen ut. Foto: FP Eiendom

Den blå skyskraperen som Kjell Inge Røkke vil bygge skal reises på en flat tomt rett ved Fornebuporten. Skyskraperen vil synes i mils omkrets. Høyhuset vil ruve i horisonten fra store deler av Bærum, Oslo og fra den andre siden av fjorden, på Nesodden og fra Nordstrand.

Skyskraperen har møtt motbør fra flere hold. Tidligere statsminister Kåre Willoch er en av dem som har uttalt seg negativt.

– Det vil være et signal om skadeverk mot naturpreget i omgivelsene til hovedstaden i Europas romsligste land, sa Willoch til NRK i januar.

Også Arkitekt Niels Torp mener bygget vil dominere utsikten rundt hele indre Oslofjord.

Nina Jensen, administrerende direktør i Rev Ocean som er eid av Kjell Inge Røkke, skriver i en SMS til NRK at hun er glad for at politikerne ikke stenger døren for Verdenshavenes hovedkontor. Vi ser frem til å fortsette dialogen om hvordan dette kan realiseres på Fornebu, skriver hun videre.

«Vi har fått tydelige signaler fra alle partier og vil som følge av dette tilpasse vårt endelige planforslag som vi planlegger å sende inn til høsten.»