Røkke-tårnet provoserer Willoch: – Et alvorlig feilgrep

Den tidligere statsministeren Kåre Willoch speider mot Fornebu, hvor hans egne partifeller i Bærum kommune skal avgjøre om Kjell Inge Røkke får bygge det 200 meter høye bygget, kalt «Det store blå.»

SKADELIG: Kåre Willoch mener bygget vil skade naturpreget på omgivelsene. Foto: Stig Jaarvik

Et høyhus til besvær

– Jeg har stor respekt for Kjell Inge Røkke, men her tror jeg han er i ferd med å arbeide for et alvorlig feilgrep, sier Willoch til NRK.

Han mener avgjørelsen om hvorvidt bygget skal realiseres er viktig langt utover den høyredominerte kommunen.

– Det vil være et signal om skadeverk mot naturpreget i omgivelsene til hovedstaden i Europas romsligste land, Willoch.

Arkitekt Niels Torp mener bygget vil dominere utsikten rundt hele indre Oslofjord.

SYNES I ØYEKROKEN: Arkitekten bak bygget Niels Torp mener tårnet vil synes godt i landskapet. Foto: Stig Jaarvik

– Du vil alltid ha bygget i øyekroken, du vil alltid ha det i hodet når du ser på den utsikten. Du ser det fra overalt, sier Torp til NRK.

Han har laget egne illustrasjonstegninger som viser hvordan bygget dominerer landskapet fra alle kanter.

UTSIKT: Slik vil signalbygget se ut fra Bygdøy ifølge Niels Torp sine illustrasjoner.

– Mange vil elske det og mange vil hate det

Mens Willoch mener det er skadelig, mener rågivende arkitekt for Bærum kommune, Thomas Thiis-Evensen, at den tidligere statsministeren må se til historien.

– Da må du faktisk gå tilbake til hele historien, det blir som å si at Toscanas landskap blir vandalisert av kirketårn og rådhustårn som bygger opp fra disse små bebyggelsene. Man kan ikke si det prinsipielt. Det som er det interessante, er at disse tårnene står og symboliserer fellesskapsverdier, sier Thiis-Evensen.

TÅRN I SOLNEDGANG: Arkitekten bak bygget Niels Torp har laget illustrasjonsbilder av hvordan tårnet vil synes fra ulike vinkler.

Nina Jensen, leder for REV Ocean som jobber med å få bygget høyhuset, tror alle vil ha sterke meninger om et slikt bygg.

– Bygg vil alltid vekke sterke reaksjoner, det er mange som vil elske det, og mange som vil hate det. Det som er interessant å merke seg, er at det er særlig unge mennesker som er veldig begeistret for dette.

Willoch er derimot redd for at et høyhus kan bli til flere:

– Hvis man først begynner med denne ødeleggelsen av naturpreget, vet man ikke hva det fører med seg videre. Stopp nå, sier jeg.