Håndballag trekker sex-kampsang etter kraftige reaksjoner

– På bakgrunn av omtale og reaksjoner, vil ikke laget ha noen kobling eller bruke denne låten videre fremover.

Det skriver Lars-Petter Østlie, som er far til en av spillerne på laget, i en SMS.

Tirsdag fortalte NRK om kampsangen til Nordstrands håndballjenter «NB02», som ble lagt ut på Spotify i forrige uke.

Teksten, som har flere sexreferanser, har fått trener og håndball-far i naboklubben, Holmlia sportsklubb, til å reagere.

«Chicksa med blå og hvite truser»

– Det vil bli satt i gang et arbeid for å ta låten av musikkdelingstjenester. «NB02» er et privat initiativ, og har ingen forankring med Nordstrand idrettsforening. Jeg ønsker ikke å kommentere noe mer ut over hva som er sagt, sier Østlie.

Det er artisten Ringnes-Ronny som står bak sangen, men han ønsker ikke å kommentere den.

Vi er chicksa fra Nordstrand som knuser. Vi er chicksa med blå og hvite truser. Pass deg dommer, ikke stå å glo nå. Vi veit at vi er digge, baby, lås deg inn på do nå. Kom on bithces bli med, vi river av deg klærne, heiser deg opp i en stang, vi er fucked up gærne. Vi er her for å sloss, og vi gir oss aldri. Gutta deres heier på oss. Refrenget til kampsangen «NB02»

Håndballforbundet: – Helt uakseptabelt!

Norges Håndballforbund er blant dem som har reagert sterkt på sangen.

– Det høres ut som en fornuftig vurdering, sier generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud, etter at håndballjentene fra Nordstrand trakk kampsangen sin. Foto: Josefsen, Jon-Michael / SCANPIX

– Dette er en helt uakseptabel håndballsang på våre arrangementer, for å si det sånn!

Det sier generalsekretær, Erik Langerud. Han er glad for at laget nå har bestemt seg for å trekke sangen, som han mener ikke hører hjemme på noe idrettsarrangement.

– Vi vil også ta kontakt med klubben, og be om at sangen ikke blir spilt på arrangementer i Norges Håndballforbunds regi. At de selv har kommet til denne konklusjonen synes vi er klokt, sier Langerud.

– Enorm seksualisering

Karoline Steen Nylander, leder i Redd Barna sin ungdomsorganisasjon Press, mener dette er en sang man slett ikke bør assosiere med 14 år gamle håndballjenter.

– Det jeg reagerer mest på er seksualiseringen, sier Karoline Steen Nylander. Foto: Andris Søndrol Visdal

– Jeg ble sjokkert, sier Nylander.

Det bekymrer henne også at foreldre på laget tar til ordet for at teksten i sangen er helt OK.

– Det at jentene også har vært med å bidra til teksten, er også et resultat av den enorme seksualiseringen i samfunnet i dag. Da mener jeg at foreldre- og trenerrollen er ekstremt viktig, for å være en motvekt til denne typen utsagn.

Grove sangtekster normaliseres

Benedicte Jacobsen Hamnes synes selv teksten er for grov, men tror ungdom ikke tenker over hvor ille den er, ettersom de er svært eksponert for seksualisert innhold gjennom både musikk og sosiale medier daglig. Foto: Christian Ingebrethsen / NRK

Benedicte Jacobsen Hamnes (28) er programleder i NRK mP3, og jobber daglig med musikk og artister.

– Jeg tror ungdom tyr til denne type tekster fordi det er en del av kulturen de lever i, dessverre. Det er ingen hemmelighet at musikkindustrien har blitt mer seksualisert. Derfor ser de kanskje ikke alvoret i slike type tekster, sier hun.

– Det er nok slik at mange ikke lytter til teksten, men bare hører på melodien, når det kommer til engelsk musikk. Så hører man låter på norsk og der blir teksten veldig tydelig. Dermed er også terskelen lavere for å reagere, tror Hamnes.