Spiller på sex i kampsang til 14 år gamle håndballjenter

«Vi er chicksa fra Nordstrand som knuser. Vi er chicksa med blå og hvite truser», slik starter refrenget til den nye låten til Nordstrand håndballs jenter 14-lag som ble lagt ut på Spotify i forrige uke.

Teksten, som har flere sexreferanser, har fått trener og håndball-far i naboklubben Holmlia sportsklubb til å reagere.

– Her har det gått feil et sted, tenker jeg. Det at et jentelag har fått muligheten til å lage denne sangen, her er det noen foreldre som har tråkket feil et sted, sier trener i Holmlia Sportsklubb, Per Kristian Kivle.

Han mener teksten ligner mer på en russesang, og ikke en sang man bør assosiere med 14 år gamle håndballjenter.

– Det er helt horribelt. Jeg mener det som verserer i den sangen ikke skal være aktuelt for en så ung aldersgruppe, sier han.

Ville lage en kampsang

Sangen ble laget etter initiativ fra Lars-Petter Østlie, som er far til en av spillerne på laget. Østlie forstår at teksten kan oppleves støtende for noen, men mener selv at den ikke er for grov.

– Tanken bak var å lage noe moro, lage en kampsang. Ikke at noen skulle bli provosert av den. Sjangeren er ny for idretten, og det var litt av tanken. Jentene er glad i musikk, og skal man lage noe som de vil høre på, så må man treffe på sjanger.

Kom on bithces bli med, vi river av deg klærne, heiser deg opp i en stang, vi er en fucked up hjerne. Vi er her for å sloss, og vi gir oss aldri. Gutta deres heier på oss. Fra refrenget til sangen NB02

Har selv bidratt til teksten

Jentene på laget har selv vært med å skrive teksten, og ideen er at sangen skal spilles på trening og før kamper.

– Vi har hatt noen runder på teksten, og jeg har vært med å moderere den. Dette med grenser er aldri enkelt, det er en balansegang. Hvis noen synes teksten er støtende, så er det synd og ikke tilsiktet, sier han.

– Hva med tekstlinjen: «pass deg dommer, ikke stå å glo nå. Vi veit at vi er digge, baby, lås deg inn på do nå». Er det greit for 14-åringen å synge?

– Nå vet ikke jeg hva du legger i det, men dette med dommere og spillere har alltid vært en greie i alle idretter. Det er jo en balansegang på hva man kan tillate seg. Dette er ment som en morsom og edgy-greie, svarer Østlie.

Det er artisten Ringes-Ronny som står bak sangen, som har fått navnet NB02. Hør refrenget av sangen her. Du trenger javascript for å se video. Det er artisten Ringes-Ronny som står bak sangen, som har fått navnet NB02. Hør refrenget av sangen her.

Vil kontakte håndballforbundet

Østlie sier han ikke har fått reaksjoner fra andre foreldre på laget. Foreldrekontakt Tonje Vangs skriver i en mail at sangen ikke er noe Nordstrand idrettsforening har bidratt rundt.

Holmlia-trener Per Kristian Kivle mener det er helt hårreisende dersom sangen blir spilt i håndballhaller før og etter offisielle kamper. Han vil kontakte Håndballforbundet for å høre hva de tenker om saken.

– Teksten har ingenting med håndball å gjøre. Jeg vil høre hva slags syn forbundet har på saken, og hva de tenker om sangen, sier Kivle.

Etter at NRK tok kontakt med jentelaget til Nordstrand, opplyser Lars Petter Østlie at de vil gjennomgå låten på nytt, og vurdere hvordan den skal bli brukt. NRK har ikke lyktes å få en kommentar fra Nordstrand idrettsforening.