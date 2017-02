Frykter for livet etter ulveangrep

– Før hadde vi hundene løse, nå går vi med de i bånd, sier Helene Bjerkeland.

HVILER: Dachsen Amigo ble bitt over ryggen av en ulv. Tennene skadet de indre organene i buken hans. Foto: Fredrik Buer / NRK

I forrige uke ble hunden hennes Amigo angrepet av ulv på gårdsplassen hjemme i Aurskog. Den 12 år gamle dachsen var heldig som overlevde, etter at ulvetennene gjorde skade på indre organer i buken.

– Det var flaks at det gikk så bra, med en så liten hund og en så stor ulv, forteller Bjerkeland.

Like heldig var ikke en åtte år gammel terrier i Eidskog som lørdag ble drept av tre ulver.

Disse to angrepene og ulver som stadig våger seg nærme bebyggelse skaper frykt i Akershus og Hedmark.

I en ny undersøkelse blant innbyggerne i kommunene Aurskog-Høland og Rømskog svarer nesten halvparten at det er en risiko for at ulven tar menneskeliv.

Undersøkelsen ble gjort av InFact for Romerikes Blad og Indre Akershus Blad.

HELDIG: Helene Bjerkeland mener det bare var flaks at hunden hennes, Amigo, overlevde ulveangrepet forrige uke. Foto: Fredrik Buer / NRK

Ulv fra Sverige

Over halvparten av deltakerne i undersøkelsen svarte at ulven har påvirket livene deres negativt. Viltforvalter Asle Stokkereit hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus er ikke overrasket.

FORSTÅR FRYKTEN: Asle Stokkereit er viltforvalter hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Foto: NRK

– Det er mer ulv i norsk natur nå enn det har vært noengang tidligere, da er det også naturlig at den lettere kommer i kontakt med mennesker. Om den er blitt mindre sky overfor mennesker kan vi ikke bekrefte, sier Stokkereit.

Han sier forvaltningen tar folks frykt på alvor.

– Vi har flere forebyggende tiltak, blant annet kan vi gå ut med informasjon til barne- og ungdomsskoler om den reelle ulvefaren. I tillegg har vi fått søknader om å sikre lufteområder for hund i Sørum og Aurskog-Høland.

Stokkereit påpeker at mange av de observerte ulvene er ungulver på vandring fra Sverige.

– De har mindre livserfaring, synliggjør seg mer for folk og oppleves som mindre redde enn de i utgangspunktet bør være, forklarer viltforvalteren.

Frykten trosser statistikken

REDD: Helene Bjerkeland mener noe må gjøres med ulvesituasjonen i Aurskog. Foto: Fredrik Buer / NRK

Etter det de kaller «vedvarende unormal adferd» fra ulven har flere jaktlag i Aurskog søkt Klima- og Miljødepartementet om skadefelling på inntil fem ulver innenfor Aurskogreviret. Helene Bjerkeland mener noe må gjøres før folk ser seg nødt til å flytte.

– Jeg er ikke ulvemotstander, men nå begynner det å bli ukontrollert og da går det utover sikkerheten til dyr og mennesker.

Viltforvalter Asler Stokkereit sier det er opptil politikerne å avgjøre om fellingstillatelsen i Aurskog skal gis.

– Det kan godt være at Miljøverndepartementet, Stortinget og regjeringen bestemmer at vi skal ta ut ulv som er for nærgående og da effektuerer vi den beslutningen.

Selv om det nok er liten trøst behøver man ifølge statistikken ikke uroe seg for at ulven skal ta menneskeliv. Det eneste dokumenterte tilfellet av ulv som dreper mennesker i Norge var en seks år gammel jente som ble drept på Sørum i 1800.

Resultatene fra undersøkelsen Deltakerne ble stilt fem spørsmål med ulike svaralternativer: Hva er din holdning til ulv i norsk natur? Den bør fredes 11,1 % Den bør bevares, men begrenses 47 % Den bør tas helt ut 39,3 % Vet ikke 2,6 % Hva er din holdning til dagens ulvesone? Den bør opprettholdes 9,6 % Den bør utvides 15,8 % Den bør reduseres 23,4 % Den bør fjernes 38,7 % Vet ikke 12,4 % Hvor mange ulver bør det være i Aurskog-Høland og Rømskog? Ingen 54,2 % Mellom en og ti 25,8 % Flere enn ti 10,8 % Vet ikke 9,3 % Har ulvens inntog i lokalmiljøet påvirket ditt liv i noen retning? Nei 33,3 % Positivt 5,1 % Negativt 52,8 % Vet ikke 8,9 % Er det noen reell risiko for at ulv skal ta menneskeliv? Ja 46,7 % Nei 33,4 % Vet ikke 19,9 %

606 personer deltok i undersøkelsen.