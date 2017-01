Flertall av hedmarkinger for ulv

I debatten som pågår om ulvejakt eller ikke i Hedmark ynder flere å framstille hedmarkinger som ihuga ulvemotstandere. Men virkeligheten er mer nyansert, viser en meningsmåling i Hamar Arbeiderblad.

Sju av 10 hedmarkinger er nemlig for ulv, så lenge antallet begrenses noe. Det viser meningsmålinga som Sentio Research Norge har gjort for Hamar Arbeiderblad.

Undersøkelsen kan definitivt ikke brukes som en støtte for miljøminister Vidar Helgesens stans av ulvejakta , for kun 6,7 prosent av innbyggerne i landets desidert mest ulverike fylke mener ulven bør fredes helt.

HA har fått Sentio research til å undersøke om et representativt utvalg av hedmarkinger mener ulven bør fredes helt, om ulven bør fredes, men begrenses noe, om ulven bør tas helt ut eller om de ikke vet hva de skal mene.

FORVALTNING: Alfahannen i Slettåsflokken er en av 14 ulver som de siste dagene er radiomerka etter instruks fra miljøministeren. Foto: Tom Haakenstad / NRK

Én av fem hedmarkinger mener ulven bør tas helt ut. Og i det spørsmålet er det store regionale forskjeller. Blant nord-østerdølene mener hele 36 prosent at ulven ikke hører hjemme i Norge, mens kun 16 prosent i det mer befolkningstette, og ulvefattige, området Hedmarken (Hamar, Ringsaker, Løten og Stange) er enige i det.

Flertallet i Hedmark, 70 prosent, mener altså at ulven bør fredes, men at antallet må begrenses gjennom aktiv forvatning og jakt.

Fylkesleder i Naturvernforbundet i Hedmark, Thomas Cottis, gleder seg over resultatet i meningsmålingen.

– Det betyr folkelig støtte til en fornuftig forvaltning av ulven, og det er jeg glad for, sier Cottis, som samtidig mener ulven ikke skal leve og yngle fritt.

– Vi skal ha et begrensa antall ulv i et begrensa område, og det er akkurat det jeg opplever at sju av 10 hedmarkinger er enig i, sier han til Hamar Arbeiderblad.

Senterpartileder og stortingsrepresentant for Hedmark, Trygve Slagsvold Vedum, mener meningsmålingen støtter hans syn på at regjeringa må vedta ulvejakt.

– Stortinget vedtok i vår at antall ulver skal reduseres, og jeg mener meningsmålingen viser at flertallet er enige i det, sier han til HA.

At hedmarkinger ikke er likegyldige viser meningsmålinga klart. Kun 2,9 prosent svarer vet ikke på spørsmål om hva de mener om ulvesaken.

I dag skal for øvrig miljøminister Vidar Helgesen redegjøre for Stortinget om ulvesaken.