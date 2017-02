Frp tvinges til å støtte tvangssammenslåinger

– Det er tungt å akseptere en regionreform vi i utgangspunktet ikke ønsket, innrømmer stortingsrepresentant Hans Andreas Limi, akershusrepresentant for Fremskrittspartiet og partiets finanspolitiske talsmann på Stortinget.

– TØFT: Frps Hans Andreas Limi innrømmer at det har vært tøft å gå med på regionreformen. Foto: Andreas Sundby / NRK

Frp har vært tydelig på at de i utgangspunktet ikke ønsker regioner. De vil heller fjerne fylkeskommunen, som etter deres mening er et unødvendig forvaltningsnivå.

For å få til en avtale med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti om kommunereformen, ble partiet likevel nødt til å akseptere en regionreform.

– Var det tungt å si ja?

– Vi har ikke flertallet alene på Stortinget, så vi var innforståtte med at vi måtte forhandle, sier Limi.

Tvang møter motstand

Akershus fylkesting stemte ned det første forslaget om at Akershus, Buskerud og Østfold skulle inn i region Viken.

– Vi sa nei fordi vi mente at Oslo burde være en del av regionen, sier Limi.

Tonje Brenna, gruppeleder for Akershus Arbeiderparti, mener tvangssammenslåingen er hårreisende.

HÅRREISENDE: Tonje Brenna, gruppeleder for Akershus Arbeiderparti, er opprørt over tvangen. Foto: Nina Eriksen / NRK

– Alle landets lokalpolitikerne ble bedt om å sette seg sammen og finne gode løsninger med naboen. I Akershus snakket vi lenge med Buskerud og Østfold, og kom til at det ikke var en god idé. Og så skal regjeringen tvinge dette igjennom likevel, med noen få stemmers flertall.

– Det er hverken å respektere lokale prosesser eller å være opptatt av å finne en best mulig løsning.

Men fylkesordfører Anette Solli (H) mener dette er veien å gå.

GODT FORNØYD: Fylkesordfører Anette Solli (H) gir tvangssammenslåingen tommelen opp. Foto: CF-WESENBERG

– Jeg personlig og Høyre er godt fornøyde. Det er dette vi har ment hele tiden, at vi må samle oss selv om vi ikke får med Oslo i den nye regionen.

Nå har Frp, Høyre, KrF og Venstre enige om at det skal forhandles om en ny avtale mellom de tre fylkene.

Sluker enda flere kameler

I januar advarte stortingspolitikere fra Frp mot tvangssammenslåing av kommuner. Alle Frp-representantene fra Akershus mente Stortinget burde lytte til hva kommunene selv har bestemt.

Likevel vil regjeringen tvangssammenslå Sørum, Fet og Skedsmo. Kommunene har tidligere sagt nei til hverandre.

– Det som er en seier for oss, er at kommunereformen i det store og det hele blir basert på frivillighet. Og så gjøres det noen unntak der Stortinget skal ta egne beslutninger, og det er helt i tråd med det Stortinget tidligere har vedtatt, sier Limi.

– RART: Sigbjørn Gjelsvik (Sp) synes det er rart at Frp ser på tvangssammenslåingen som en seier. Foto: Katarina Theis-Haugan / NRK

Det liker Sigbjørn Gjelsvik (Sp) dårlig. Han mener regjeringen burde lyttet til kommunene som har forhandlet.

– Jeg synes det er helt utrolig at Fremskrittspartiet fremstiller det som en seier at de kun har brukt tvang mot Skedsno, Fet og Sørum. Med knappest mulig flertall tvinger de igjennom et sterkt sentraliserende reform som overkjører folket i de kommunene.