advarer mot tvangssammenslåing

Hans Andreas Limi er stortingsrepresentant for Frp fra Bærum i Akershus. Foto: Andreas Sundby / NRK

– Det tror jeg ikke noen skal frykte. Fra Frps side så er det klarsignal inn i den prosessen som pågår nå, at man skal lytte til det innbyggerne og kommunene ønsker når det gjelder eventuelle sammenslåinger med nabokommunene, sier Hans Andreas Limi, finanspolitisk talsmann for Akershus Frp.

Ås med Ski og Oppegård.

Fet med Skedsmo og Sørum

Nannestad med Hurdal og Ullensaker

Disse tvangssammenslåingsmulighetene la Aftenposten frem i desember.

Men Stortinget bør unngå tvangsbruk, mener Hans Andreas Limi. Også parti- og stortingskollegene Kari Kjønnaas Kjos fra Lørenskog og Ib Thomsen fra Nittedal er helt enige.

– Tvang er aldri noe godt middel. Gulrøtter er kanskje bedre. Vi har sagt at vi ønsker å lytte på befolkningen i Akershus. Det har vi tenkt å gjøre fremover. Vi ser at lokalpolitikerne er veldig navlebeskuende. De mener at det er behov for sammenslåing, men ikke for deres egne kommuner. Men noe tvang tror jeg ikke vi går for, i hvert fall ikke i denne omgang, sier Thomsen.

Uenighet innad i Frp

Ingen av de tre fremskrittspartipolitikerne på Akershusbenken vil bruke hardhendte metoder mot egne kommuner i kommunereformen. Men Helge André Njåstad, som leder kommunal- og forvatningskomiteen og som fører forhandlinger med Venstre, Høyre og KrF om sammenslåingene, kan ikke love at det blir som partifellene forventer.

– Det er tradisjon i Frp å samarbeide godt om spørsmål, men i respekt for prosessen så kan jeg ikke gå ut og sitere ut helheten i et fylke. Det vil være feil når samtalene mellom de fire partiene om denne reformen har holdt på siden 2014, sier han

Garanterer at Nittedal ikke slås sammen med Oslo

Foto: Andreas Sundby / NRK

I sin anbefaling til Stortinget sa Fylkesmannen i Oslo og Akershus at dagens 22 kommuner burde reduseres til 9 og foreslo også at randkommuner som Nittedal og Nesodden kunne bli bydeler i hovedstaden.

– Jeg kan garantere at Nittedal ikke blir tvangssammenslått med Oslo, sier Ib Thomsen bestemt.