Drapet i Maridalen: Politiet undersøker hvem som bodde i skogen før drapet

Noen hundre meter fra der politiet fant et forkullet lik i Maridalen, onsdag, har noen slått opp et hjemmelagd telt.

På avstand er det grønne teltet vanskelig å se gjennom den tette skogen. Teltet er lagd av presenninger som har blitt bundet fast til nedkappede trestammer. Det står i en liten åpning i den ellers tettvokste skogen.

Rundt teltet ligger det matrester, ølbokser og aviser. Inne i teltet ligger det store mengder klær i en haug. Det henger også klær og pyntegjenstander fra grantrærne.

I SKOGEN: Det hjemmelagde teltet ligger i skogen i nærheten av Hammeren i Maridalen. Ifølge politiet er det flere slike telt i skogen. Politiet vet ikke hvem som har bodd her ute, men sier at den siktede mannen oppholdt seg i området i dagene før det uidentifiserte liket ble funnet. Foto: SVERRE HOLM-NILSEn / NRK

I terrenget i nærheten kunne NRK fredag morgen se flere soveposer, men ingen mennesker.

Politiet vet foreløpig ikke hvem som har bodd på teltplassen, eller om den har noe relevans for drapssaken de nå etterforsker. Det eneste de vet, er at siktede Johnny Olsen oppholdt seg i området i dagene før det uidentifiserte liket ble funnet.

– Vi vet at det er to, tre camp-plasser i området. Noen av disse virker bebodd. Det er kun siktede vi knytter til opphold der de siste dagene, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til NRK fredag morgen.

Kraby opplyser at siktede benekter enhver befatning med drap og likskjending, men erkjenner at han har oppholdt seg i området i lenger tid.

– Han forklarer at han har bodd der som en uteligger i en lengre periode, sier Kraby.

INGEN HER: Da NRK besøkte et av teltområdene i nærheten av åstedet, fredag, var det ingen tegn til mennesker. Foto: SVERRE HOLM-NILSEN / NRK

Håper på DNA

Politiet vet ikke om åstedet er et annet sted en der liket ble funnet onsdag.

– Vi holder muligheten åpen for at fornærmede kan ha dødd et annet sted, og senere fraktet til åstedet, sier politiadvokaten til NRK.

Fordi liket ble påtent, er identifiseringsarbeidet vanskelig.

Fredag morgen visste politiet fortsatt ingenting om personen som ble funnet død. Etterforskerne visste heller ikke om den døde er mann eller kvinne.

Hjort Kraby sier at liket har blitt undersøkt, og at den foreløpige obduksjonsrapporten vil bli klar fredag.

– Det er sikret materiale fra liket som nå blir analysert med tanke på DNA, bekrefter han.

– Merkelig valg av åsted Du trenger javascript for å se video.

Har fått tips

Området hvor den avdøde ble funnet er stort, og Maridalen er et kjent friluftsområdet for Oslo-beboere. Rundt i terrenget går det flere store og små stier.

Drapet i Maridalen: Politiet har fått tips om hvem avdøde er

Hjort Kraby sier at politiet har jobbet med å finkjemme området. De ønsker fortsatt å komme i kontakt med personer som var i området i det aktuelle tidspunktet, samt personer som har hatt opphold her.

Politiet vet fortsatt ikke hvem den avdøde personen er, men sier at de har fått inn tips om navngitte personer.

– Vi har fått inn tips om hvem folk tror det er, sier han til NRK.

FORBRENT: Onsdag ettermiddag fant brannvesenet et forbrent lik på dette området i Maridalen i Oslo. Hendelsen ble først rapportert som en skogbrann. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Nekter straffskyld

Torsdag ble den dobbeltdrapsdømte Johnny Olsen varetektsfengslet i fire uker for drap og likskjending.

Når det gjelder grunnlaget for mistanke, viser Oslo tingrett til at Olsen ble pågrepet like ved funnstedet. Videre viser tingretten til at Olsen er dømt for voldskriminalitet en rekke ganger de siste årene, sist i 2014.

Forsvarer Benedikte Jamth bekrefter overfor NRK at 55-åringen nektet straffskyld, men sier hun ikke kan kommentere drapssiktelsen ytterligere fordi sakens dokumenter er klausulerte.

Politiet har sendt ut dette kartet over området. Foto: Frode Løken

Av torsdagens kjennelse fremgår det at Olsen har hatt en del helseplager de siste årene, og at hans psykiske helse er uavklart. Dette er også grunnen til at politiet bare fikk medhold i holde siktede fengslet i én uke, ikke to, slik de ba om.