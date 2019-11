Dommen mot Mazyar Keshvari ankes

– Vi mener tingretten har gitt en for lav straff i denne saken. Retten har lagt for lite vekt på at Keshvari er stortingsrepresentant og at han har begått dette grove bedrageriet i forbindelse med dette vervet, sier statsadvokat Monica Krag Pettersen.

ANKER: Statsadvokaten mener Keshvari-saken er alvorlig fordi en som har fått så stor tillit som stortingsrepresentant har utnyttet systemet til egen vinning. Foto: Oslo statsadvokatembeter

Den tidligere Fremskrittsparti-politikeren ble i Nedre Romerike tingrett dømt til sju måneders ubetinget fengsel for å ha lurt Stortingets administrasjon til urettmessig å utbetale ham 450.000 kroner i reiserefusjon.

Ønsker «betydelig» høyere straff

Påtalemyndighetens påstand var ett og et halvt års ubetinget fengsel.

– Vi håper å få økt straffen betydelig for å vise alvoret i saken - et grovt tillitsbrudd fra en av våre folkevalgte, sier statsadvokaten.

NED: Forsvarer John-Christian Elden vil heller be om en lavere straff hvis det blir en ankesak mot Mazyar Keshvari. Foto: Nadir Alam / NRK

Selv om Frp-profilen tilstod, meldte seg ut av partiet og ble dømt i retten understreker statsadvokaten at de anker fordi saken skiller seg ut.

– Vi har vel ingen tilsvarende saker, i hvert fall ikke i nyere tid fra norsk rett, mener Pettersen.

Keshvaris forsvarer John-Christian Elden sier at de ikke ønsker en ny runde i lagmannsretten.

– Men dersom den tas opp til behandling, vil vi påstå at straffen settes ned til fire måneders fengsel, sier han.

Grove trusler

Keshvari er også under etterforskning i en annen sak. I februar ble han pågrepet i hjemmet sitt i Rælingen i Akershus, siktet for grove trusler.

Det ble gjort beslag av våpen i forbindelse med pågripelsen. Personen som ble truet skal ha opplevd «det som at Keshvari bedrev en form for «russisk rullett» med et håndvåpen.»

Han har ikke erkjent straffskyld i denne saken, som etterforskes uavhengig av bedragerisaken.