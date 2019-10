Mazyar Keshvari siktet for grovt bedrageri - melder seg ut av Frp

Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari møter i dag i Nedre Romerike tingrett, siktet for grovt bedrageri.

Det skjer etter at Aftenposten avslørte at Keshvari leverte falske reiseregninger til Stortinget for beløp som endte på totalt 450.000 kroner.

Avisen kunne bevise at flere av reisene aldri hadde skjedd. Dette skjedde mens han satt på Stortinget.

Trekker seg fra alle verv

Idet rettsaken starter offentliggjør Keshvari at han melder seg ut av Frp.

– Det er med tungt hjerte jeg har meldt meg ut av Frp, sier Keshvari i en pressemelding.

I retten sier Keshvari at han fra første avhør har erkjent å stå bak juks med reiseregninger.

Han leste opp mye av beklagelsen han skriver om videre i pressemeldingen sin; han angrer på det han har gjort og ønsker å gjøre opp for seg.

– Dessverre kan jeg ikke gjøre det gale jeg har gjort, ugjort, uansett hvor inderlig jeg skulle ønske det. Det jeg derimot kan gjøre, er det jeg har gjort fra første stund i denne saken, nemlig å erkjenne de feil jeg har begått, bidra til å oppklare omfanget og tilbakebetale det jeg urettmessig har fått utbetalt.

– Og ikke minst ta fullt ut konsekvensene ved både å trekke meg fra samtlige verv, og melde meg ut av partiet, skriver Keshvari videre.

Risikerer fengsel

Det var Stortinget som anmeldte saken til politiet.

Påtalemyndigheten kommer til å be om ett år og seks måneders ubetinget fengsel for Keshvari. Han har innrømmet forholdet og betalt pengene tilbake.

Hans forsvarer, John Christian Elden, sier til NTB at hans klient er innstilt på å få avsluttet saken og ta sin straff.

– Men straffeforslaget på ett år og seks måneders fengsel er helt hinsides, sier han.

Keshvari har vært møtende vara for partileder Siv Jensen siden 2013. Han har sittet i både kommunal- og forvaltningskomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Grove trusler

Han var også tidligere leder for Oslo Frp, men trakk seg etter avsløringen om reiseregningene.

I februar i år ble Keshvari arrestert og siktet for grove trusler.

Personen som ble truet skal ha opplevd «det som at Keshvari bedrev en form for «russisk rullet» med et håndvåpen.»

Han har ikke erkjent straffskyld i denne saken, som etterforskes uavhengig av bedragerisaken.