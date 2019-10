Mazyar Keshvari dømt til sju måneders fengsel for grovt bedrageri

Tidligere stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet (Frp), Mazyar Keshvari, er dømt til sju måneders ubetinget fengsel for grovt bedrageri.

Det skjer etter at Aftenposten avslørte at Keshvari leverte falske reiseregninger til Stortinget.

Avisen kunne bevise at flere av reisene aldri hadde skjedd. Dette skjedde mens han satt på Stortinget.

Senere har Keshvari selv erkjent at han leverte falske regninger for 450 000 kroner. Han har i ettertid betalt tilbake pengene.

I dommen står det at det er straffeskjerpende at bedrageriet har pågått over lang tid og mens han satt på Stortinget. Det kommer også frem at Keshvari også har misbrukt den tillitsbaserte ordningen som var for å få dekket reiseregninger på Stortinget.

Det er formildende for straffen at Keshvari erkjente forholdet og selv tok kontakt med politiet før etterforskningen startet.

Meldte seg ut

I det rettssaken startet i Nedre Romerike tingrett, 18. oktober, ble det kjent at Keshvari meldte seg ut av Frp.

– Det er med tungt hjerte jeg har meldt meg ut av Frp, skrev Keshvari i en pressemelding.

I retten erkjente han å ha jukset med reiseregninger og ba om unnskyldning.

– Jeg vil be min familie, kollegaer, Stortinget som institusjon og det norske folk om unnskyldning for at jeg i en svært vanskelig periode i mitt liv har begått feil og handlet galt. Det er noe jeg er veldig lei meg for, angrer dypt på og beklager på det sterkeste, sa Keshvari i retten.

Keshvari har vært møtende vara for partileder Siv Jensen siden 2013. Han har sittet i både kommunal- og forvaltningskomiteen og kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Etter at han ble sykmeldt, har Carl I. Hagen møtt på Stortinget.

Stortingets presidentskap sier de ikke vil betale Keshvari godtgjørelse mens han soner dommen. Grunnen til at det ikke kalles lønn er at Keshvari har et verv, og ikke er ansatt på Stortinget

RETTFERDIG DOM: Keshvaris forsvarer, John Christian Elden er fornøyd med utfallet av dommen. Foto: Nadir Alam / NRK

Rettferdig dom

Keshvaris advokat John Christian Elden er fornøyd med utfallet av dommen.

– Det er en streng, men rettferdig dom. Keshvari har lagt kortene på bordet for å bli ferdig med denne saken, det håper han at han nå er, sier Elden, til NRK.

Keshvari og Elden har blitt enige om at de ikke vil anke dommen fordi det vil bli en ekstra belastning.

Vurderer om dommen skal ankes

Dommen er lavere enn det aktor Susie Bergstrand ba i sin prosedyre om ett år og seks måneders fengsel for Keshvari.

Keshvari har blitt dømt til sju måneders fengsel, som er mindre enn det påtalemyndigheten ba om.

– I samarbeid med statsadvokaten vil vi ta stilling til om dommen skal ankes eller ikke, sier Bergstand, til NRK om dommen.

ALVORLIG: Aktor Susie Bergstrand mener de nå må vurdere om de skal anke dommen mot Keshvari. Foto: Anders Fehn / NRK

Grove trusler

I februar i år ble Keshvari arrestert og siktet for grove trusler.

Personen som ble truet skal ha opplevd «det som at Keshvari bedrev en form for «russisk rullet» med et håndvåpen.» Politiet sitter på lydopptak av hendelsen.

Han har ikke erkjent straffskyld i denne saken, som etterforskes uavhengig av bedragerisaken.

Elden er advokaten til Keshvari i denne saken også.

– Den saken ligger under etterforskning, den vet vi ikke noe mer om, sier Elden.