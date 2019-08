Byråd Berg: Avviser at hun burde fortalt bystyret om 500 brudd på arbeidsmiljøloven

– Jeg er nesten i sjokk. Hvis det er riktig at Oslo kommune har vært kjent med at dette har foregått, så er jeg opprørt over at hverken bystyret eller kontrollutvalget har visst om det, sier Eivor Evenrud, bystyremedlem fra Rødt.

NRK avdekket torsdag en ny søppelskandale i Oslo kommune. Energigjenvinningsetaten (EGE) innrømmer 557 brudd på arbeidsmiljøloven. De ansatte har jobbet ulovlig mye i flere år.

Saken sprakk dagen etter at tidligere Veireno-sjef Jonny Enger ble dømt til fengsel i ni måneder for å ha brutt arbeidsmiljøloven gjentatte ganger. I Oslo ble loven brutt 580 ganger, på oppdrag for kommunen.

Arbeidstilsynet inn i saken

Fredag ettermiddag gikk Arbeidstilsynet inn i saken. I et brev krever de svar fra Oslo kommune på flere punkter.

– Basert på det NRK skriver vil vi ta kontakt med Oslo kommune for å få mer informasjon om hva dette er for noe, sier direktør i Arbeidstilsynet Ørnulf Halmrast.

Tilsynet krever en redegjørelse for hvordan kommunen har håndtert saken. De vil også vite hva byrådet har visst. Det er de ikke alene om å ville ha svar på.

Eivor Evenrud (Rødt). Foto: Olav Juven / NRK

Evenrud varsler full oppvask i bystyremøtet på onsdag.

– Jeg forventer at byråden innen onsdag har svar på alle spørsmål bystyrets medlemmer måtte ha. Hvis vi ikke er fornøyd med svarene vi får, vil jeg personlig gå ned til politihuset og anmelde kommunen, tordner Evenrud.

Høyre: Kan ikke utelukke mistillit

Også opposisjonspartiene i Oslo reagerer kraftig på avsløringen.

Øystein Sundelin (H). Foto: NRK

– Det er byrådens plikt å informere bystyret når noe går galt, sier Øystein Sundelin (H).

På spørsmål fra NRK om mistillitsforslag mot byråden kan bli aktuelt i saken, svarer han:

– Ja, det kan fort vekk skje. Her har byråden visst i nærmere ett år at slike brudd har funnet sted, uten å si noe om det til verken bystyret eller andre. Det virker som byråden har forsøkt å skjule problemene, og det er uakseptabelt.

Venstres Julianne Ferskaug sier til NRK at hun ser «svært alvorlig» på saken som nå rulles opp.

Julianne Ferskaug (V). Foto: Line Owren/Venstre

– Jeg forutsetter at slike alvorlige brudd på loven som framkommer i denne saken, fordrer at man informerer bystyret.

Også KrF reagerer kraftig.

– Vanlige folk bør slippe å utnyttes av Oslo kommune, sier listetopp Espen Andreas Hasle.

Det er ikke første gang byråden får kritikk for manglende informasjon. Da søppelkrisen raste i Oslos gater, kunne Dagbladet fortelle at byråden ikke visste om møtereferater som avslørte at Veirenos brudd på arbeidsmiljøloven var planlagt.

Også byrådsavdelingen fikk problemer da det viste seg at de hadde sittet med en fil som dokumenterte lovbruddene, uten å ha varslet byråden.

Byråden i notat: «Kan ha skjedd brudd»

Allerede i april i fjor rapporterte EGE i en e-post til byrådsavdelingen om 121 brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Bruddene var fra 2017 og 2018. Under et møte i oktober fortalte etaten om flere hundre nye brudd.

Det totale antall rapporterte lovbrudd var da kommet opp i hele 557.

NRK har tilgang til et notat som Berg overleverte miljø- og samferdselskomiteen 10. april i år. Her informerer hun om at det har kommet inn tre anonyme varsler om en rekke alvorlige forhold i EGE.

Hun skriver også at kommunen har bestilt en ekstern gransking av hele etaten, som gjennomføres av Price Waterhouse Cooper (PWC).

I notatet skriver Berg også:

«Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) er i tillegg gjort oppmerksom på at det kan ha skjedd brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser».

Tar ingen selvkritikk

Konfrontert med notatet tar Berg ingen selvkritikk.

– Hvorfor skriver du at det «kan ha skjedd brudd» når byrådsavdelingen hadde fått rapportert en rekke brudd ett år tidligere?

– Nå er vi i gang med en ekstern gransking for å få alle fakta på bordet. Det var også min intensjon, da jeg informerte bystyret om saken. Det var ikke noe bevisst valg av meg å bruke ordet «kan», sier byråd Lan Marie Berg til NRK.

– Informerte du komiteen korrekt om det du visste på dette tidspunktet?

– Jeg informerte komiteen om at vi var i full gang med denne eksterne gjennomgangen, nettopp for å få klarhet i forholdene i Energigjenvinningsetaten.

– Har du informert godt nok om alvorlighetsgraden og omfanget av bruddene på arbeidsmiljøloven?

– Jeg mener at jeg har overholdt min informasjonsplikt til bystyret. Vi informerte bystyret om at vi var i gang med en ekstern gransking.

– Hvor lenge har det blitt jobbet ulovlig mye i Energigjenvinningsetaten?

– I april 2018 fikk jeg informasjon om at det hadde vært en rekke brudd på arbeidstidsbestemmelsene og at etaten var i full gang med å rydde opp. Men da vi i løpet av høsten 2018 skjønte at omfanget var større, satte vi i verk en ekstern gransking.