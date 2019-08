Veireno-sjef dømt til fengsel

Veireno var ansvarlig for søppeltømming i Oslo høsten 2016 og vinteren 2017, da søppelkaoset preget byen.

– Vi er godt fornøyd med at selskapet er frifunnet og at straffen til Enger er satt drastisk ned. Allikevel mener vi fortsatt at det ikke er grunnlag for bruk av fengselsstraff i denne saken, sier Engers forsvarer, John Christian Elden.

Dommen er seks måneder lavere enn tingrettsdommen, men i tråd med aktors påstand i lagmannsretten.

Elden mener det er straff nok med bot i denne saken, og varsler at saken vil bli anket til Høyesterett.

– Dommen mot Enger var i henhold til påstanden som vi la ned, ni måneders fengsel, sier politijurist Johan Strand Moldestad i Øst politidistrikt.

Han er mindre fornøyd med at VT-gruppen, selskapet som eide Veireno, ble frikjent i lagmannsretten. I tingretten ble selskapet idømt en foretaksstraff på 4,5 millioner kroner.

Det er for tidlig å si om politiet vil anke saken.

Veireno-saken: søppelkaos i Oslo og Vestfold

Søppelkaos i Oslo og Vestfold

Til sammen mottok kommunen over 30.000 klager på manglende søppeltømming i Oslo.

De ansatte i Veireno jobbet opptil 17,75 timer sammenhengende og opp til 88 timer i uka. Arbeidstilsynet mente det var helseskadelig.

Kommunen ga Veireno dagsbøter fordi de ikke hentet søppelet slik det var avtalt, og direktøren i Renovasjonsetaten måtte gå.

Byrådet i Oslo sa til slutt opp avtalen med Veireno og selskapet slo seg selv konkurs.

Enger ble i fjor dømt til ett år og tre måneder ubetinget fengsel for å ha latt sine ansatte jobbe ulovlig mye overtid både i Vestfold og i Oslo. Dommen fra tingretten var historisk streng for brudd på arbeidsmiljøloven.

Veireno-saken Ekspandér faktaboks 3. oktober 2016 overtok Jonny Engers selskap Veireno avfallshåndteringen i Oslo.

Før dette var det to firmaer som hentet søppel i hovedstaden: RenoNorden og Norsk Gjenvinning.

Over 30.000 tusen Oslo-beboere klaget på at søppel ikke ble hentet etter at Veireno overtok.

Kommunen ga Veireno dagsbøter fordi de ikke har hentet søppelet slik det var avtalt.

16. januarr 2017 måtte direktøren i Renovasjonsetaten gå.

14. februar anmeldte Arbeidstilsynet Veireno for brudd på flere av arbeidstidsbestemmelsene.

19. februar sa byrådet fra at Oslo kommune tar over søppelhåndteringen fra neste dag.

21. februar slo Veireno seg konkurs.

16. mars ble Jonny Enger politianmeldt.

Rettsaken mot Jonny Enger startet 4. september 2018 i Follo tingrett

Ankesaken i Borgarting lagmannsrett startet 19. august 2019.

Mildere straff

Borgarting lagmannsretten har enstemmig kommet til at Enger er skyldig etter tiltalen, og at det foreligger «særdeles skjerpende omstendigheter».

Lagmannsretten kom til at utgangspunktet for straffen var fengsel i ett år, men mener at Enger skal ha strafferabatt fordi han har erkjent straffskyld og fordi det har gått lang tid siden overtredelsene i Vestfold.

VT-gruppen ble frifunnet på samtlige tiltaleposter. Lagmannsretten mener at morselskapet, som VT-gruppen var, ikke kan holdes ansvarlig for lovbrudd datterselskapet, Veireno, har begått.