Kontrollutvalget vil ha egen gransking av Lan Marie Berg

Avgjørelsen ble tatt på et møte tirsdag ettermiddag.

NRK var til stede på møtet.

Ola Kvisgaard (H), leder for kontrollutvalget. Foto: nyebilder.no / Oslo Høyre

– Kontrollutvalget har konkludert med at Kommunerevisjonen nå må sette i gang arbeid med dette, uavhengig av hva som kommer i PWC-rapporten, sier Ola Kvisgaard (H), leder for kontrollutvalget til NRK.

Utvalget debatterte ulike forslag til vedtak i saken.

De konkluderte med å be Kommunerevisjonen om å komme med en prosjektskisse for granskingen på bakgrunn av NRKs avsløringer de siste ukene.

Selve mandatet er planlagt vedtatt i utvalgets neste møte, som er 22. oktober.

– Det er snakk om alvorlige saker. Det er spørsmål om både arbeidsforhold og mulig korrupsjon og ansettelse av konsulentbruk det kan være feil ved. Her skal vi ikke unnlate å finne ut av hva som har skjedd og hvordan vi kan bli en bedre kommune, sier Gudmund Dalsbø fra Rødt, som også er medlem av kontrollutvalget.

– Uakseptabelt å granske seg selv

Den nylig vedtatte granskingen kommer i tillegg til den eksterne granskingen av hele etaten som gjennomføres av revisjonsfirmaet Price Waterhouse Cooper (PWC). Dette arbeidet begynte i mars. PWCs rapport er ventet i løpet av oktober.

Det er Bergs byrådsavdeling som har bestilt denne undersøkelsen.

Likevel vil Kontrollutvalget ha en ny gransking av etaten og byrådens rolle i saken.

– Er det nødvendig med to granskinger av forholdene, Kvisgaard?

– Det er helt uakseptabelt at byråden engasjerer en konsulent for å granske seg selv. Kommunerevisjonen er bystyrets kontrollorgan, og revisjonen skal granske dette uavhengig av hva som kommer frem i en konsulentrapport, sier han.

NRK avdekket tirsdag morgen at det har skjedd minst 820 brudd på Arbeidsmiljøloven i Energigjenvinningsetaten (EGE) de siste to og et halvt årene.

Fredag krevde opposisjonspartiene i Oslo bystyre gransking av miljøbyråd Lan Marie Bergs rolle i styringen av etaten.

Berg: – Har tatt grep

I en e-post til NRK sier Berg at hun tar saken svært alvorlig.

– Denne saken handler om alvorlige forhold tilbake i tid, og det er viktig å for meg å få alle fakta på bordet. Om bystyret ønsker å gjennomføre flere undersøkelser, vil jeg selvsagt bidra til å opplyse saken så godt jeg kan, skriver Berg.

– Vi har allerede tatt grep for å rydde opp i situasjonen. Ny direktør har fått beskjed om å få kontroll på bruddene på arbeidstidsbestemmelsene, og statistikken viser nå at situasjonen er kraftig forbedret. Det er også ryddet opp i forhold knyttet til anskaffelser. Byrådet har også bestemt seg for å slå sammen Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten fra nyttår for å få et mer samlet fagmiljø i kommunen, skriver miljøbyråden.