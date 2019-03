Over hele Europa har titusener allerede møttes til ulike varianter av prosjektet My Country talks.

Det hele startet i Tyskland hos avisen Die Zeit, og Morgenbladet har brakt konseptet til Norge.

Her har det fått navnet Hele Norge snakker, og er et samarbeid med Dagens Næringsliv, Fagbladet og NRK.

Nå utfordrer vi folk i hele landet til å bli med på en nasjonal samtaledag 25. mai.

DELTAGERE: Ayat Majbel Saeid og Svein Halvor Halvorsen møtte hverandre under pilotprosjektet for Hele Norge snakker i februar. – Det var mye enklere å snakke ansikt til ansikt om politiske temaer, enn å diskutere på nett, der tonen raskt blir aggressiv, sier Saeid. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Slik blir du med

Ønsker du å delta, svarer du på spørsmålet under.

Det tar deg videre til seks andre politiske spørsmål du må ta stilling til, samt påmeldingsskjemaet.

Et dataprogram kobler så folk som bor i nærheten av hverandre sammen, og så mange som mulig får tilbud om å møte noen de er uenige med, ansikt til ansikt.

Lørdag 25. mai arrangerer NRK sammenkomster over hele landet, der vi oppfordrer par til å møtes i trygge rammer.

Listen over hvilke møteplasser som blir tilgjengelige, kommer senere.

Lei av nettdiskusjoner

Målet med Hele Norge snakker er nettopp å legge til rette for konstruktive samtaler mellom vanlige mennesker.

Hensikten er ikke at folk skal bli enige, men at man skal kunne ha en diskusjon med en meningsmotstander i en form som skaper forståelse og toleranse.

Tyske Die Zeit beskriver konseptet som et anti-polariseringsprosjekt. Noe de så behov for fordi mange er lei av at nettdiskusjoner avspores av hets og usakligheter.

HELE NORGE SNAKKER: NRK har allerede testet prosjektet i liten skala. I Oslo møttes rundt 70 personer for å snakke med noen de var uenige med i februar. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Stor interesse

Interessen for prosjektet ser allerede ut til å være stor. Da NRK testet konseptet i liten skala i Oslo, meldte over 1000 personer seg på i løpet av tre dager.

Dagen før arrangementet satt deltager Joakim Sundal på jobb og spekulerte på hvem han skulle møte.

Alt han hadde fått vite på forhånd var at de to var uenige i sju av sju spørsmål.

– Jeg ser egentlig for meg en litt konservativ 50-åring fra distriktet. Kanskje en mann, siden han mener at tiltakene for likestilling har gått for langt.

Sammen med rundt 70 andre, som aldri hadde sett hverandre før, møttes Joakim og Sjur Midtervoll (36 år, tobarnsfar, bor i Oslo) på en kafé på Tøyen, for å delta i en direktesendt radiosending på NRK Østlandssendingen.

I forkant tenkte Sjur at det sikkert var en mannlig student i starten av 20-årene, som skulle komme og sette seg ned ved bordet hans.

– Jeg vil tro han stemmer Rødt, MDG eller SV. Kanskje en Grünerløkka-hipster. Og jeg tror ikke han er i et forhold der han planlegger å få barn.

Stemningen var spent og litt nervøs i lokalet før alle deltagerne var på plass. Men det tok ikke lang tid før praten gikk engasjert ved bordene.

For Sjur og Joakim (29-år, i et forhold der han planlegger å få barn) ble overraskelsen at de er likere enn de hadde trodd, selv om de er uenige i mye.

UENIGE PÅ PAPIRET: De to meningsmotstanderne Joakim Sundal (t.v.) og Sjur Midtervoll var uenige i sju av sju spørsmål. De møttes under prøveprosjektet til «Hele Norge snakker» i februar. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

