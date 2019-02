Over 1000 ville møte noen de er uenig med for å snakke

– Vi ble veldig overrasket over så god respons. Vi hadde kanskje håpet på 100. At det ble flere enn 1000, må jo bety at folk liker ideen, sier distriktsredaktør i NRK Østlandssendingen, Anne Karin Pessl-Kleiven.

Tirsdag 19. februar fra klokken 14.00 til 17.00 kan du høre radiosendingen «Hele Norge snakker» i NRK Østlandssendingen på NRK P1.

Målet med prosjektet er ikke at deltagerne skal bli enige, men å legge til rette for konstruktive samtaler.

Prosjektet ønsker å se hva som skjer med den harde tonen i samfunnsdebatten når folk møtes fysisk, i stedet for å hamre løs på tastaturet bak en skjerm.

I første omgang er dette et prøveprosjekt i liten skala for NRK. Så selv om over 1000 personer meldte seg, er det kun et mindre utvalg som får delta denne gangen.

Teorien bak prosjektet er at vi ordlegger oss annerledes og oppfører oss penere mot hverandre når vi snakker sammen ansikt til ansikt, enn når vi sitter bak en skjerm. Foto: Renate Rognan/Illustrasjon / NRK

Har klare forestillinger om hvem de skal møte

Flere av deltagerne forteller at de har klare tanker om hvordan personen de skal møte er og ser ut.

– Jeg tror personen er dårlig i matte, sier en deltager.

– Jeg ser for meg en person med litt mage som er skallet, sier en annen.

– Garantert en person på ytre venstre.

– Trolig ung og en typisk urban hipster!

Svein Halvor Halvorsen (38) gleder seg til sending og er spent på hvem han skal møte.

– Jeg tror det er en mann som stemmer Frp. Han pendler og bor i et stort hus, sier Halvorsen.

Svein Halvor Halvorsen gleder seg til å være med på sendingen som går direkte på NRK P1 tirsdag 19. februar fra klokken 14.00 til 17.00. Foto: Andreas Augdahl / NRK

Kvier seg for kommentarfeltene

I dag foregår mye av samfunnsdebatten på sosiale medier. Mange opplever debattklimaet som mer aggressivt og polarisert enn før.

For mens noen elsker nettdebatten, synes andre den er umulig å gå inn i på grunn av hets og hat.

– Jeg er engasjert og liker å diskutere. Jeg synes prosjektet virker veldig spennende, sier Ayat Majbel Saeid (19).

Hun er en av nesten 70 utvalgte deltagere som skal være med i sendingen.

19-åringen sier hun gjerne vil delta i debatter, men opplever at navnet og den kurdisk-arabiske bakgrunnen hennes brukes mot henne.

På grunn av dette kvier hun seg for å delta i debatter i sosiale medier.

– Jeg prøver å være aktiv der det er mulig, men jeg er også veldig på vakt. Jeg har ikke lyst til å kaste meg inn i et vepsebol som jeg ikke kommer ut av, der folk kommer med nedlatende kommentarer basert på rase eller kjønn.

Ayat Majbel Saeid synes det er spennende å skulle diskutere med noen hun er uenige med. Foto: Peder Bergholt / NRK

«Styres Norge av en elite uten kontakt med folk flest?»

Det er den tyske avisen Die Zeit som har laget løsningen som kobler folk som er uenige og som vil møtes for å diskutere samfunnsspørsmål.

Denne har også NRK brukt når folk i Norge har meldt seg på.

Dette er spørsmålene deltagerne har svart ja eller nei på: