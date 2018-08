Håper «krangle-Tinder» vil føre til mindre polariserte debatter

Snart lanseres prosjektet «Hele Norge snakker», som skal legge til rette for at vanlige nordmenn med motstridende meninger kan møtes ansikt til ansikt.

Prosjektet er et samarbeid mellom Morgenbladet, Dagens Næringsliv og NRK.

– «Hele Norge snakker» er en mulighet til å møte noen som er helt uenig med deg og snakke med dem, sier Anna B. Jenssen, ansvarlig redaktør i Morgenbladet, som står i spissen for prosjektet.

De som ønsker å delta på prosjektet kan registrere seg i en database, hvor de svarer på fem spørsmål. Deretter gir algoritmen en match med en person som har motstridende meninger, hvorpå man kan velge å møtes for å diskutere.

– Helst på et offentlig sted, men man velger premissene for møtet selv.

Vil forhindre en polarisert debatt

«Hele Norge snakker» er inspirert av den Die Zeits «Tyskland snakker», som ble iverksatt under det tyske valget for å motvirke den økende polariseringen i samfunnsdebatten.

Nå har Google gitt støtte til å lansere lignende prosjekter internasjonalt, deriblant i Norge. Og hensikten er nettopp å få en mindre polarisert debatt, sier Jenssen.

– Det er ikke amerikanske tilstander i Norge, men vi har tendenser til at folk vegrer seg for å ytre seg fordi de mener debattklimaet er for hadt. Det vi kaller et uenighetsfellesskap er i ferd med å sprekke opp. Det mener vi er et problem, og vi håper dette prosjektet kan bidra til å forhindre at det sprekker helt.

Disse medvirker i debatten: