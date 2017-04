– På tide at de blir «Oslos stolthet» igjen

På mandag kveld tar Vålerenga imot Viking til første seriekamp på Ullevaal stadion. Det blir første steg mot å forbedre den skuffende 10.-plassen fra i fjor. Kommentator i Discovery Kenneth Fredheim mener årets sesong blir svært viktig for Vålerenga.

ØVRE HALVDEL: Kenneth Fredheim tipper Vålerenga på øvre halvdel av tabellen i år. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– De må nå ta steg og koble seg på igjen i toppen. Folk i Oslo trenger å bli engasjert for å komme på kampene. Det har vært et sørgelig syn på Ullevaal de siste årene, og i tillegg betyr det mye for økonomien, sier Fredheim.

Kommentatoren mener det at Ronny Deila er på plass og at en ny arena står klar på Valle i august, gjør at Vålerenga kan hevde seg på øvre halvdel av tabellen i år. Nå er det opp til Vålerenga å gjøre hovedstaden stolt.

– De har slagordet «Oslos stolthet». Det er på tide at de blir det igjen.

Tror Lillestrøm blir bedre

Lillestrøm så lenge ut til å gå mot nedrykk forrige sesong. På tampen av året kom derimot trener Arne Erlandsen inn portene på Åråsen og sikret fornyet kontrakt i Eliteserien. Fredheim tror på en mindre nervøs høst i år.

– Jeg tenker at det blir en tøff sesong, men at de ender rundt midten av tabellen. De får ikke en like nervøs sesong som i fjor.

SNART 40: Neste år fyller Frode Kippe 40 år, men også i år vil han være en bauta i Lillestrøm-forsvaret. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

En som fortsatt henger med til tross for snart fylte 40 år er kaptein Frode Kippe. Han er ikke like opptatt av mål for sesongen, men satser også i år på god, gammel Lillestrøm-oppskrift.

– Vi har ikke noen konkret målsetting, men vi har ønske om å slippe inn færre mål og score flere mål på dødball.

I år fyller Lillestrøm Sportsklubb 100 år og Kippe tror det kan bety en ekstra vitamininnsprøytning på starten av sesongen.

– Det gjør sesongen litt ekstra spesielt, i hvert fall i sesongstarten. Jeg håper på større interesse og god stemning, sier kapteinen.

Lillestrøm møter nyopprykkede Sandefjord til jubileumskamp i første oppgjør på Åråsen på søndag kl. 15.30.

– Vi har gjort det bra i oppkjøringen, mens de ikke har gjort det så bra. Men nå begynner alvoret, sier Kippe.

– Stabæk rykker ned

Fredheim er usikker på om stallen til Stabæk er god nok til å holde seg i Tippeligaen. Til tross for en god keeper og en stødig midtstopper i Morten Skjønsberg, mener kommentatoren at andre lagdeler er for svake.

KAPTEIN: Morten Skjønsberg skal styre Stabæk unna nedrykk i år. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Det ser rett og slett for tynt ut både på midtbanen og på topp til at de skal kunne forsvare seg godt nok og score nok mål til å overleve.

– Du mener Stabæk rykker ned i år?

– Ja, det føler jeg meg dessverre rimelig sikker på.

Kapteinen i Stabæk Morten Skjønsberg, som i likhet med Kippe er lagets eldste spiller, ønsker å motbevise ekspertene som tror Stabæk rykker ned i år.

– Jeg ser at de fleste har tippet oss ganske langt ned på tabellen, så målet vårt er å motbevise disse kritikerne, sier Skjønsberg.

På søndag åpner Stabæk sesongen mot Aalesund på Nadderud kl. 18:00.