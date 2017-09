71.000 Akershus-husstander rammet av renovasjonskonkurs

De økonomiske problemene startet da det ble klart at feilkalkulerte anbud ville påføre selskapet store tap.

RenoNorden har hatt ansvar for søppelhenting i kommunene Bærum, Fet, Gjerdrum, Sørum og Aurskog-Høland, i tillegg til 145 andre kommuner i landet.

Men Bærum kommune mener de har full kontroll på søppelsituasjonen, og overlater søppelansvaret til konkurrenten NordRen.

– Vi håper dette ikke vil få store konsekvenser for innbyggere i Bærum og at vi skal klare å opprettholde en forsvarlig renovasjonstjeneste uten opphold, sier Lisa Bang, som er kommunikasjonssjef i Bærum kommune.

Har visst om økonomisk problemer

Allerede i våres fikk de meldinger om at selskapet slet økonomisk.

– Og så i juni fikk vi meldinger som gjorde at vi gjennomførte en konkurranse med sikte på å få en beredskapsløsning på plass dersom denne situasjon som nå har oppstått, skulle skje.

NordRen AS er et nyetablert selskap. Men Bang frykter ikke at konkursen vil føre til lignende kaos som rammet Oslo med Veireno-konkursen.

– Vi håper jo å ta over både biler og mannskap, og da vil det bli en sømløs overgang håper vi. Dette vil bli avklart i løpet av dagen, vil jeg tro, sier Bang.

Har beredskap

Også i Sørum, Fet, Skedsmo og Aurskog-Høland har de visst om de økonomiske problemene lenge.

Romerikes Avfallsforedling (ROAF) som har ansvaret for avfallshåndteringen i ti kommuner på Nedre Romerike, har hatt kontrakt med RenoNorden for de fire kommunene.

– Vi har blitt lovet at søpla blir henta av RenoNorden i dag. Hvis ikke har vi beredskap til å gjøre dette selv, sier Øivind Brevik, administrerende direktør i ROAF.

ROAF har både egne biler og rundt 20 sjåfører selv, i tillegg til kontrakter med andre renovasjonsselskaper som kan bidra.

– Vi har i et halvt år vært klar over de økonomiske problemene til RenoNorden. De har inngått kontrakter som ikke har vært bærekraftig, og nå ser vi resultatene av jobben de har gjort.

Da de ble klar over konkursen, innkalte Brevik til et beredskapsmøte tirsdag morgen. Selv mener han at de har god kontroll på søppelhentingen i kommunene.

– I utgangspunktet vil det ikke ramme innbyggerne i det hele tatt. Veireno hadde en tilsvarende konkurs for litt over et halvt år siden. Da merket ikke innbyggerne i Skedsmo og Nittedal kommune noen ting. Så vi har god kontroll, sier Brevik.