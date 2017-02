Vil heller ha miljøfond enn plastposeavgift

Norge har bestemt seg for å følge EU-direktivet om at forbruket av lette bæreposer skal ned. Før jul sendte Miljødirektoratet derfor ut et forslag om å innføre en plastposeavgift - til tross for at den omstridte plastposeavgiften ble vraket av regjeringen allerede i 2015.

Det er ikke bestemt hvor mye en plastbærepose vil kunne koste enda, men ifølge Miljødirektoratet må prisen på posene settes så høyt at det reduserer forbruket betraktelig.

Vil at produsentene betaler

Handelsorganisasjonen Virke og NHO Handel har sammen med to gjenvinningsorgansiasjoner nå kommet med et annet forslag.

De vil at produsentene av plastbæreposer skal betale en frivillig stykkpris til et miljøfond.

– For forbrukeren vil forskjellen være at de vet at inntekten av posene går til miljøformål, istedenfor at den går til et byråkrati i staten for å inndrive pengene til statskassen for en masse ulike formål, sier direktør for næringspolitikk i NHO Handel, Merete Sunde.

– Sats på marin renovasjon

Anders Karlsson Drangsholt i Bellona mener pengene bør gå til marin renovasjon. Foto: Odd Skjerdal

Miljøorganisasjonen Bellona mener at EUs mål om å få ned bruken av plastbæreposer er symbolpolitikk.

Men dersom det skulle bli et miljøfond slik handelsorganisasjonene og gjenvinningsbransjen nå foreslår, er seniorrådgiver for havbruk i Bellona, Anders Karlsson Drangsholt, klar på hva pengene bør gå til.

– Det kunne vært en idé å satse på en marin renovasjonstjeneste, for eksempel. Så kan man få bort en del av den plasten som man finner langs kysten og få styrket arbeidet for å få søppelet ut av naturen, sier Drangsholt til NRK.

Vil ha dyre poser

På matbutikken i Fredrikstad er flere av de handlende positive til forslaget om en plastposeavgift.

– Når det blir en fire, fem kroner så blir det ganske mye. Da kan det hende vi begynner å tenke på det, sier Vigdis Osnes.

Mens andre ikke lar seg skremme fra plastposebruk før prisen blir enda høyere.

– Hadde det kostet en tier, så hadde jeg tenkt meg mer om, sier Sverre Eriksen.