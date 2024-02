Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Ankomstsenteret i Råde utvides med 70 nye sengeplasser i en plasthall for å få bedre flyt og spare penger.

Ankomstsenteret registrerer alle som ønsker asyl i Norge. Der gjennomføres samtaler med UDI, politi og helsepersonell.

Det er ventet 35.000 ukrainske flyktninger til Norge i 2024.

– Her kan de sove, mens her har de muligheten til å ta en kopp kaffe og å samtaler.

Vivian Ellingsen Gotaas peker og forklarer. Hun er leder for ankomst- og transittenheten i UDI.

– Dette er rett og slett en ventesone for å frigjøre plass i ankomstsalen.

Alle som søker asyl i Norge må innom ankomstsenteret i Råde. Ankomstsenteret ligger i en stor lagerbygning langs E6 i Østfold.

Men her har kapasiteten tidvis vært sprengt de siste årene.

På tre uker søkte over 2000 ukrainske flyktninger om beskyttelse i Norge. Det er flere flaskehalser på ankomstsenteret.

Nå er det satt opp en stor plasthall på utsiden for å huse enda flere asylsøkere. Her er det sengeplasser til 70 personer.

I den nye delen av ankomstsenteret er det lagt til rette for barnefamilier. Foto: Tomas Berger / NRK

Legger ned ventehotell

På ankomstsenteret registreres alle som ønsker asyl i Norge. Her må de blant annet gjennom samtaler med UDI, politi og helsepersonell.

Det gjøres også sjekker for smittsomme sykdommer.

Denne hallen åpner neste uke. Her er det 70 soveplasser til asylsøkere. Foto: Tomas Berger / NRK

Senteret har i dag hatt sengeplasser til 1000 personer. Med utvidelsen forventer UDI å kunne spare flere millioner kroner på hotellregninger.

Flere ukrainere har nemlig vært plassert på hotell mens de har ventet på at registreringsprosessen fullføres.

– Nå driver vi og legger ned flere ventehotell blant annet på Østlandet, sier Gotaas.

– Jeg tror det samlet sett blir en bedre opplevelse for de som søker asyl. De slipper lange bussreiser, og mye som er uklart. Her er informasjon lett tilgjengelig og de får hjelp fortløpende, sier Gotaas.

Roligere om vinteren

– Det er litt roligere. Det kommer færre hver dag nå enn det gjorde i en periode i høst, sier mottaksleder Britt Scharffenberg.

Britt Scharffenberg er mottaksleder på Nasjonal ankomstsenter. Hun jobber i selskapet Link, som drifter senteret. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Det er først og fremst flyktninger fra Ukraina som nå søker asyl i Norge. Siden krigen brøt ut for to år siden har det kommet 72.000 ukrainere.

Det er ventet 35.000 til i år, til tross for at regjeringen har skjerpet betingelsene for opphold.

Om vinteren er det færre som kommer til Norge.

– I snitt kommer det kanskje i underkant av 50 hver dag. Det gjør at tempoet blir litt roligere, sier Scharffenberg.

Åpner neste uke

Med flere sengeplasser og større plass er ankomstsenteret forberedt til økt pågangen. Flest flyktninger kommer om sommeren.

Det er både sengeplasser og oppholdssoner i den nye plasthallen. Foto: Tomas Berger / NRK

I juli i fjor kom det i snitt 100 nye flyktninger om dagen.

Den nye plasthallen åpner neste uke.