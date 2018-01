Volkswagen selger fortsatt flest biler i Norge, men tapte terreng i fjor til flere andre bilprodusenter.

– Det er i byområdene den største nedgangen skjer. Her er det høy elbilandel, og vi så i 2017 en økt konkurranse på elbil og hybrider, sier Anita Svanes, presseansvarlig i VW-importøren Møller Mobility Group.

Det skjer altså til tross for at VWs eGolf er den desidert mest solgt elbilen i 2017.

Tesla øker mest i de bynære områdene av landet, mens Volvo puster Tesla i ryggen i mange fylker. Toyota har et godt grep om de nordligste fylkene, der det ennå ikke er noen elbilboom.

Bergen og Hordaland har blitt Tesla-land. Her økte den amerikanske elbilprodusenten sin markedsandel med hele 6 prosent, og har nå 8,5 prosent markedsandel i vestlandsfylket. Foto: Dag Harald Kvammen Andersen/NRK

Brit Røed fra Bergen hadde ingen planer om å kjøpe en stor elbil.

– Jeg tenkte på en mindre modell, men så prøvde jeg denne og ble forelsket med en gang. Etter å ha kjørt en liten elbil i fem år med begrenset rekkevidde var jeg klar for å se mer av verden!, sier hun med en latter.

Hun er en av de 1147 bilkundene fra Hordaland som valgte en nybil fra den amerikanske produsenten Tesla i fjor. Hordaland er det fylket der Tesla økte sin markedsandel mest i 2017, nesten en firedobling til 8,5 prosent. Det viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV),

For hele landet gikk Tesla opp 3 prosent i markedsandel, Volvo opp 1,7 prosent. VW gikk mest ned med – 2,6 prosent av nybilsalget i fjor.

Slik gikk det i ditt fylke

Her er listen som viser hvilke bilmerker som økte sin markedsandel mest og tapte mest i ditt fylke i fjor, målt etter faktisk økning i markedsandel..

Akershus 1.Tesla 2.Volvo – VW mest ned

1.Tesla 2.Volvo – VW mest ned Buskerud 1.Tesla 2.Volvo – VW mest ned

1.Tesla 2.Volvo – VW mest ned Finnmark 1.Toyota 2. Skoda – VW mest ned

1.Toyota 2. Skoda – VW mest ned Hedmark 1.Tesla 2.Mercedes – VW mest ned

1.Tesla 2.Mercedes – VW mest ned Hordaland 1.Tesla 2.Volvo – VW mest ned

1.Tesla 2.Volvo – VW mest ned Møre og Romsda l 1.Mercedes 2.Tesla – VW mest ned

l 1.Mercedes 2.Tesla – VW mest ned Nordland 1.Toyota 2.Volvo – Nissan mest ned

1.Toyota 2.Volvo – Nissan mest ned Nord-Trøndelag 1.Toyota 2.Skoda – VW mest ned

1.Toyota 2.Skoda – VW mest ned Sør-Trøndelag 1.Tesla 2.Volvo – Nissan mest ned

1.Tesla 2.Volvo – Nissan mest ned Telemark 1.Volvo 2.BMW – VW mest ned

1.Volvo 2.BMW – VW mest ned Oppland 1.BMW 2.Tesla – Mazda mest ned

1.BMW 2.Tesla – Mazda mest ned Oslo 1.Tesla 2.Volvo – VW mest ned

1.Tesla 2.Volvo – VW mest ned Rogaland 1.Tesla 2.Volvo – VW mest ned

1.Tesla 2.Volvo – VW mest ned Sogn og Fjordane 1.Volvo 2.Toyota – VW mest ned

1.Volvo 2.Toyota – VW mest ned Troms 1.Volvo 2.Toyota – VW mest ned

1.Volvo 2.Toyota – VW mest ned Vest-Agder 1.Tesla 2.Mercedes – VW mest ned

1.Tesla 2.Mercedes – VW mest ned Aust-Agder 1.Tesla 2.Suzuki – Mitsubishi mest ned

1.Tesla 2.Suzuki – Mitsubishi mest ned Svalbard 1.Toyota 2.Tesla - Kia mest ned

1.Toyota 2.Tesla - Kia mest ned Østfold 1.Volvo 2.Tesla – VW mest ned

1.Volvo 2.Tesla – VW mest ned Vestfold 1.Tesla 2.Volvo – VW mest ned

Svensk på topp i Østfold

Kjell Hagen i Østfold har kjøpt Volvo i 40 år, men vært "utro" med Audi og Mercedes. Sikkerhet, god plass og en god forhandler er viktig for hans bilvalg. Han vurderer eldrift neste gang, sier han. Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Kjell Hagen fra Halden har med to unntak hatt Volvo siden 1968. I fjor gikk han for en ny Volvo V90.

– Jeg vektlegger trygghet, plass og ikke minst en forhandler som tar vare på deg som kunde, sier han som årsaker til at han stadig kjøper Volvo.

Det ble en ren diesel også nå på Hagen, tross alle tiltak mot fossilt drivstoff, prisfall på brukte dieselbiler og et politisk ønske om at flere skal kjøre elektrisk.

– Jeg synes rekkevidden og infrastrukturen for el og hybrid er noe svak fortsatt. Diesel er under press i de store byene, men det er mindre viktig for meg i Halden, sier han.

Han synes også at det er bra at bilen er laget i nabolandet Sverige, og tenker at det betyr at bilen er konstruert for nordiske forhold i noe høyere grad enn andre merker.

Også i Telemark tok Volvo flest nye markedsandeler i 2017. Terje Bergskås hos Bilsenteret i Notodden tror det skyldes flere forhold.

– En ny ladbar hybridmodell med firehjulsdrift har blitt veldig etterspurt her i fylket, sier Bergskås.

Volvo har varslet at alle deres nye modeller vil ha en elektrisk motor fra 2019, og at de kommer med fem helektriske biler innen 2021.

Toyota i nord

I både Nordland, Troms og Finnmark er det Toyota som øker mest i fjor. I de minst urbane delene av landet går også salget av elbiler og ladbare hybrider dårligst. Det er lengre mellom ladestasjonene.

Bare fem prosent av de nye bilene som ble solgt i Finnmark i fjor, var en ren elbil. Men fylket ligger nesten på topp i salg av ikke-ladbare hybrider, som er det eneste Toyota tilbyr.

Glenn Tore Harila er Toyotaforhandler i landets nordligste fylke.

– Finnmark har historisk mange Toyota-kjøpere. Men også økningen for Volvo er overraskende bra, slår han fast.

Volvo har en klar økning også i Finnmark, men blir slått av Skoda, som gjør det nest best helt i nord.

Den delen av Norge der Toyota gjør det aller skarpest, er likevel Svalbard. Her er det bare en merkeforhandler, og den selger Toyota. Markedsandelen her økte i fjor fra 52 til over 60 prosent.

Flere japanske bilprodusenter tapte marked

Tallene for bilsalget fra i fjor viser også at av de åtte bilmerkene som tapte flest markedsandeler her i landet i fjor, er hele seks av dem japanske.

Det gjelder i rekkefølge Mazda, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Honda, og Lexus. Mazda tapte 1,6 prosent av markedet og har nå bare 2,7 prosent av bilsalget i Norge. De siste åra har de ligget over fire prosent.

I Mazda Motor Norge forklarer produkt- og PR-sjef Petter CHr. Grüner Brinch at de måtte vente på nye modeller, og at de så langt ikke er i elbilmarkedet.

– Det at vi ikke tilbyr biler med eldrift bidrar til tilbakegangen i 2017, sier han.

Nissan har fra før den meste solgte elbilen i Norge, men venter på oppfølgeren.

– Ny modell av Nissan Leaf ble lagt ut for salg i september, men disse bilene blir først registrert og tellende i statistikken når de ankommer landet i løpet av februar i år, sier Knut Arne Marcussen i Nissan Norge.