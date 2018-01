Tesla-døra åpnet seg i fart

Bileieren hadde akkurat kjøpt seg en ny Tesla Model X og var på vei til fjells vinteren 2016/17. Temperaturen sank jevnt, og da den bikket 0 grader skjedde det: Den bakre falkedøra åpnet seg i fart. Speedometeret viste rundt 80 km/t (se bilde).

«Dette medfører støy, trekk og ikke minst frykt for at noen skal falle ut.», skriver han i en e-post til Statens vegvesen i desember.

Dette skal ha skjedd «et par ganger». Eieren har inngått en avtale med Tesla, og ønsker å være anonym. Han ønsker heller ikke å kommentere saken utover brevet han har sendt til Vegvesenet.

Eieren har sendt brevet fordi han ønsker at Vegvesenet skal utrede saken, og vurdere «hvorvidt Model X som biltype skal kjøre på norske veier.»

LES OGSÅ: Norsk investor går til sak mot Tesla

Varslet flere ganger

Bileieren skriver at han meldte inn feilen til Tesla fire ganger i 2017 – i januar, februar, november og desember.

«Teslas egne ansatte forteller at de kjenner til problemene, men at det ikke finnes noen løsninger. Ingen løsninger nå snart 18 måneder etter at levering av Model X startet.»

Bileieren hevder videre at han kjenner flere med samme problem.

Tesla-sjef Elon Musk da han lanserte Model X i Fremont i California i september 2015. Foto: STEPHEN LAM / Reuters

En ny Tesla Model X koster fra 665.600 kroner til cirka 1,3 millioner kroner, men var likevel den mest solgte bilen i Norge i desember i fjor, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

I hele 2017 ble det totalt solgt 4748 biler, noe som kvalifiserer til en fjerdeplass over solgte bilmodeller i Norge.

De ti mest solgte bilmodellene i 2017 Bilmodell Antall Prosent Endring i prosent 1. Volkswagen Golf 12 164 7.7 -7.5 2. BMW i3 5 036 3.2 27.4 3. Toyota Rav4 4 821 3 -2.7 4. Tesla Model X 4 748 3 232 5. Volkswagen Passat 4 544 2.9 -5.6 6. Mitsubishi Outlander 4 274 2.7 -24.8 7. Toyota Yaris 4 071 2.6 -4.1 8. Tesla Model S 3 712 2.3 81 9. Skoda Octavia 3 604 2.3 -5 10. Toyota C-HR 3 508 2.2 1 775,9

– Direkte trafikkfarlig

Bileieren melder også inn et annet problem til Vegvesenet. Han påpeker at vindusvisker-systemet etter et par uker sluttet å vaske rutene skikkelig.

«Det blir ikke tilført nok væske i den sonen som er rett foran sjåfør. Resultatet av dette er at sjåførens sikt blir vesentlig redusert og såpass mye at jeg vurderer bilen som direkte trafikkfarlig.», skriver han.

Bileieren påpeker at vindusviskerne i Tesla Model X vasker for dårlig, noe som gjør bilen «direkte trafikkfarlig». Foto: Privat

Kommunikasjonssjef i Tesla Norge, Even Sandvold Roland, avviser overfor NRK at de er kjent med andre tilfeller av at dører åpner seg i fart. Han påpeker at de har kommet kundens ønsker i møte, men beklager at det tok så lang tid å finne en løsning.

– Alle bilene våre gjennomgår grundige tester. Og Elon Musk sa selv i Oslo for to år siden at Tesla tester sine biler på vinterføre i Norge, sier Roland.

Når det gjelder vindusviskerne sier Roland at problemet er i ferd med å løses.

Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef i Tesla Norge. Foto: Henrik Skolt / NTB scanpix

– Vi har brukt tilbakemeldinger fra norske kunder til å forbedre en rekke funksjoner, inkludert en nylig oppdatering av vindusviskerne på Model X, sier Roland.

Ber Tesla om svar

Sjefingeniør på kjøretøyseksjonen i Vegdirektoratet, Erik Sætre, sier de har tatt tak i saken, og bedt Tesla om en redegjørelse.

For at en bil skal få lov å kjøre på norske veier, må den være godkjent. Tesla Model X har EU-typegodkjenning fra Nederland som er gyldig i hele EU/EØS-området.

– I godkjenningen inngår spesifiserte tester av spyling og vindusviskere. Og det stilles krav til dørlåser, sier Sætre.

LES OGSÅ: Tesla tok fyr under hurtiglading

Men på disse testene blir ikke bilene testet i kuldegrader.

– Teoretisk kan det oppstå ting under andre temperaturforhold enn det bilene er testet under, men som regel vil en fabrikant avdekke slike svakheter og ta dem alvorlig, sier Sætre.