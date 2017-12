Nylig ble sykehuset på Kalnes i Sarpsborg rangert til nivå seks av sju av Himss, en organisasjon som vurderer og graderer de kliniske IKT-systemene til europeiske sykehus.

Kun fem sykehus i Europa har fått plass på nivå sju, mens Sykehuset Østfold er det eneste nordiske sykehuset som har fått plass i den eksklusive «6 & 7 klubben».

– Sykehuset Østfold er et imponerende sykehus som fullt ut har forstått hvilken rolle teknologien kan spille i å modernisere tradisjonell arbeidsflyt og kliniske prosesser, skriver regiondirektør John Rayner i Himss til NRK.

Vurderingen av sykehuset vekker interesse langt utenfor Norge.

– Vi har fått mye oppmerksomhet og det har vært et tett besøksprogram. Det er mange besøk hver uke. Det er veldig hyggelig at de viser interesse for måten vi har tenkt, forteller sykehusdirektør Just Ebbesen til NRK.

Tidkrevende og belastende

Blant de besøkende finner man større grupper av arkitekter, brukerorganisasjoner og internasjonale sykehusutbyggere.

Også Sykehuset Innlandet, som skal bygge et nytt og stort sykehus for Hedmark og Oppland ved Mjøsbrua, har vært på besøk i Østfold for å lære og hente inspirasjon.

Det siste besøket kom tidligere i desember. Da landet en sykehusutbygger fra Sveits i privatfly på Rygge flystasjon.

Sykehusdirektør Just Ebbesen er stolt over at Sykehuset Østfold er blant de fremste i verden på bruk av ny teknologi. Foto: Lotte Olsen / NRK

Interessen for besøk har vært så stor at sykehuset måtte ansette en egen besøksansvarlig.

Men nå er det stopp.

– Vi går nå inn i en krevende fase og vi er nødt til å si stopp. Det tar for mye tid og det kan være belastende for klinikkene med besøksgrupper hver dag, sier Ebbesen.

Anerkjent

Allerede i forbindelse med åpningen i november 2015 ble sykehuset til over seks milliarder beskrevet som Nordens mest moderne.

Store deler av sykehusdriften er basert på ny teknologi og alt fra renholdere, portører og klinikkene tar del i den samme teknologiske plattformen.

Regiondirektør John Rayner i Himss, som har skrevet rapporten om sykehuset, trekker på spørsmål fra NRK frem flere grunner til at sykehuset har havnet på nivå seks.

Utmerkede styringsordninger, sterkt klinisk engasjement og synlig lederskap fra toppledelsen.

Sykehuset er godt på vei til å bli papirløs ved hjelp av effektive datasystemer.

Organisasjonen er datadrevet og sprer informasjon gjennom en rekke elektroniske instrumentpaneler, noe som forbedrer ytelsen og gir mange medarbeidere samtidig informasjon og utdanning.

Sykehuset har etablert robuste katastrofeplaner for å kunne opprettholde driften selv om systemene skulle svikte.

Dessuten ble akuttmottaket, administreringen av medisiner og de ubetjente, automatiske robotvognene som frakter utstyr trukket frem.

– Det er fantastisk morsomt at arbeidet medarbeiderne har lagt ned, gjør at vi nå har fått tittelen som det mest moderne sykehuset når det gjelder bruk at teknologi og IKT. Det er en anerkjennelse av at måten vi bruker ny teknologi ligger på et veldig høyt nivå, sier Ebbesen.