Her er alle spørsmål og svar fra intervjuet med fagdirektør Andreas Stensvold ved Sykehuset Østfold.

I flere av svarene refererer han til fire tilfeller av beltebruk. Det er fordi Sivilombudet trekker frem fire særlig alvorlige tilfeller i sin rapport.

– Hva er sykehusets generelle kommentar til kritikken fra Sivilombudet?

– Dette tar vi på høyeste alvor. Fokuset vårt er pasientene som er innlagt hos oss, medpasienter og ansatte. Og da må vi tenke deres sikkerhet i alle aspekter. Kritikken tar vi på alvor, og det skal vi svare ut. Vi bruker mye energi nå på å svare ut på en god måte. Men jeg kan betrygge befolkningen at vi leverer veldig gode psykiske helsetjenester til befolkningen i Østfold. Og vi har en kultur på sykehuset som tar pasientene virkelig på alvor.

– Sivilombud Hanne Harlem sier at de ikke er beroliget av svarene fra sykehuset. Hun mener at dere forsvarer en ulovlig praksis. Hva sier dere til det?

– Vi ser at vi kan vært flinkere i svarene til sivilombudsmannen. Det bruker vi nå mye krefter for å svare ut på en god og ryddig måte. Så skal vi ha et møte med sivilombudet om cirka 14 dager, hvor vi også skal fortelle vår versjon. Vi skal ikke bortforklare, men forklare dette på en bedre måte enn det vi har gjort tidligere.

– Hva er det dere vil si da?

– Vår oppfatning av hvordan vi behandler disse veldig spesielle pasienttilfellene. For det er veldig spesielle pasienttilfeller. Man velger beltelegging som et siste utvei, og det skal jo brukes kortest mulig. Vi har rammer for dette. Det er dette vi skal vektlegge overfor Sivilombudet.

– Sivilombudet hadde også tilsyn ved sykehuset i 2018. Også da mente de at sykehuset bruker for mye beltetvang. Da lovte dere bot og bedring. Hvorfor har det ikke blitt bedre?

– Dette dreier seg om individer, og da må man gjøre individuelle vurderinger hele tiden. Pasientbehandling må skreddersys. I disse fire langvarige belteleggingene, var situasjonen alvorlig. Vår foreløpige gjennomgang viser at dette var riktig. Det er dette vi skal svare til Sivilombudet på en god måte.

– Kunne dere gjort noen tiltak annerledes i de situasjonene?

Det er det vi går gjennom nå, for å se på om vi kunne angrepet situasjonene på en annen måte. Man har en verktøykasse, og den bruker man til fulle.

– Kan du si noe om hva slags type situasjoner dere havner i som gjør at dere vurderer eller ender opp med å bruke belter?

– Hvis pasienten er til fare for seg selv eller for medpasienter eller ansatte, så blir det vurdert. Men dette er jo siste utvei.

– I 2023 skrev NRK om en 21-åring som var beltelagt i seks uker. I den forbindelse sa forsker Marius Storvik at behandlingen rettslig må karakteriseres som umenneskelig eller nedverdigende, som også er i strid med torturforbudet. Det er litt av en attest å få for et sykehus?

– Ja, det er det. Og i denne spesielle situasjonen har vi svart på, og også kommentert tidligere til forskere.

– Hvordan kan sykehuset forsvare å behandle mennesker på den måten?

– Det gjør vi for at de ikke skal skade seg eller andre eller medarbeidere på sykehuset. Og så gjør vi det for å ta vare på deres alvorlige sykdom. Dette er jo virkelig alvorlig syke pasienter.

– Sivilombudet sier at ingen andre sykehus er i nærheten av dere når det kommer til beltebruk. Hvorfor det?

– Det er dette vi kartlegger nå. Vi er tydelige på at beltebruk er den siste utveien vi bruker. Det har vært fire veldig spesielle pasienter. Dette tar vi på høyeste alvor og jobber intenst med.

– Er dere da godt nok forberedt på svært krevende pasienter?

– Vårt fagmiljø her på sykehuset er flinke, dyktige medarbeidere som prøver å gjøre det beste for pasientene hver eneste dag. Og så er det ekstremt krevende pasienter. De fire er ekstremtilfeller.

– Hva vil du si til de som kommer til å reagere på dette?

– Først blir man jo kanskje urolig, men jeg kan forvisse pårørende og pasienter at vi gir god psykiatrisk behandling til våre pasienter på sykehuset.

– Du kjenner ikke igjen at det blir beskrevet som en ukultur?

– Nei, det kjenner vi oss ikke igjen i. Beltelegging er siste utvei.

– Er det noen svar du brenner inne med?

– Jeg mener oppriktig at vi tar dette på høyeste alvor, og vi skal svare det ut. Hver dag setter vi fokus på pasientene, medpasienter, og de ansatte som jobber på sikkerhetspostene