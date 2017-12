Svensker bytter ut raketter med lasershow

– Det er klart at vi har fått reaksjoner fra folk som ikke vil at vi skal røre ved en tradisjon som nyttårsfeiringen. Men de fleste er veldig positive og ser nok frem mot dette, sier Helene Wellner i Lidköping kommune til SVT.

Den tradisjonelle nyttårsfeiringen blir litt annerledes i de to svenske kommunene Lidköping og Boden i år. Etter forslag fra innbyggerne velger de å bytte ut raketter og høye smell med lys- og lasershow.

– Dyr slipper å være redde

Lasershowet i Lidköping skal være 10 minutter langt og koste rundt 200.000 kroner. Det skal også vises på nytt første nyttårsdag.

Ifølge kommunen bruker showet like mye strøm som en normalt stor enebolig ville brukt i samme periode.

Triumfbuen i Paris ble lyssatt med laser i forbindelse med nyttårsfeiringen 1. januar i år. Foto: LIONEL BONAVENTURE / Afp

Til sammenligning brukte kommunen 150.000 kroner på et seks minutter langt fyrverkeri ved inngangen til 2017.

– Vi håper at dette blir så bra at vi kan kunne jobbe videre med dette, sier Wellner i Lidköping til SVT.

I Boden bytter de ut det klassiske fyrverkeri med laser av hensyn til dyr og natur.

– Det føles veldig bra, og det er riktig i tiden. Nå slipper hunder og andre dyr å være redde for lyden fra fyrverkeriet. Og det er miljøvennlig, så jeg håper at dette tas godt imot, sier kommunalråd Catarina Ask i Boden.

Kommunen hadde også et lignende lasershow i forbindelse med Pride-paraden.

Vil forby privat oppskyting

Her hjemme i Norge ønsker øyelege Nils Bull ved Haukeland sykehus et forbud mot privat oppskyting av raketter.

– Det hadde vært utrolig deilig om vi kunne hatt fredelige nyttårsaftener på øyeavdelingene rundt om i landet. Det er den vakten alle øyeleger gruer seg til, og ikke vil ha, sier han til NTB.

Nils Bull er seksjonsoverlege ved øyeavdelingen på Haukeland sykehus i Bergen. Foto: Privat

Han kommer med en klar oppfordring til landets politikere: forbud mot privat fyrverkeri.

Bull refererer til en undersøkelse If Skadeforsikring gjorde i forkant av nyttårsaften i 2016. Da svarte 55 prosent at et felles fyrverkeri er et flott tiltak.

– Folk flest går inn for felles fyrverkeri. Det er ikke lenger bare den fanatiske øyelegen som ønsker det. Politikerne hører jo på folk flest, så jeg håper de etter hvert vil helle mot å ta en litt klokere beslutning her, sier Bull.

Tall fra DSB viser at det særlig er menn som skades ved bruk av fyrverkeri i Norge.

Nyttårsfeiringen i 2016 førte til 65 registrerte uhell med fyrverkeri. Totalt ble 52 personer skadd i disse uhellene, ifølge DSB. 62 prosent av disse var menn, mens 15 prosent var kvinner. I 23 prosent av tilfellene var ikke kjønn oppgitt.

Flest uhell ble rapportert i Hordaland (14), Oslo (11) og Akershus (9).