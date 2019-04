Store forskjeller i grunnvannstanden: – Bekymringsfullt

Normalen er at våren med snøsmelting og nedbør øker grunnvannsnivået. På denne tiden i fjor var nivået stort sett høyt eller svært høyt sør for Nordland.

Nå er situasjonen snudd langs hele kysten fra Østfold til Trøndelag.

– Vi har et belte langs kysten opp til Trøndelag hvor grunnvannstanden er svært lav og synkende. Hvis ikke det kommer nedbør av betydning de neste tre-fire ukene, så kan det begynne å bli alvorlig, sier Hervé Colleuille i seksjon for varsling av flom og jordskredfare i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

For Troms og Finnmark er bildet motsatt, med godt med grunnvann i år i forhold til i fjor.

– Det har vært mye mer snø enn normalt i Troms-området, forklarer Colleuille.

Kan bli ekstrem tørke

På store skjermer hos NVEs hovedkontor i Oslo viser han grafer og kart som er laget med informasjon fra målestasjonene som er plassert over hele landet.

Målingene for april viser at det er 80 centimeter som skiller dagens grunnvannsnivå langs kysten i Sør-Norge fra det laveste punktet som ble målt i august i fjor.

– I fjor opplevde vi en ekstrem tørke der den laveste grunnvannstanden ble målt til fire meter under bakken. Vi kan få en lignende situasjon i år, sier han.

Colleuille i NVE viser hvordan grunnvannstanden har utviklet seg det siste året. Foto: Birger Kjølberg/NRK

– Bekymringsfullt

Colleuille forteller at situasjonen ikke er dramatisk for folk flest nå, men den kan allerede være det for landbruket.

Redningen vil være om det kommer nedbør av betydning de neste ukene.

– Jorden er veldig tørr, og det kan skape problemer for avlingene. Hvis grunnvannstanden fortsetter å synke, så vil det kunne bli vurdert å innføre sparetiltak, og enkelte kan miste vanntilførselen. Men vi er heldigvis ikke der helt enda, sier han.

Richard Pettersen fra Rakkestad i Østfold er en av bøndene som har allerede har fått merke den lave grunnvannstanden på kroppen. Dammen skulle vært full på denne tiden av året, men brønnen er tørr.

– Vannet er 25 centimeter lavere enn det pleier å være i april. Det er bekymringsfullt. De siste 30 årene har snittnedbøren i Rakkestad vært på 27 millimeter i april, men i år har den vært på kanskje 3-4 millimeter. Nå er det tørkesprekker på jordene, sier han.

Richard Pettersen i Rakkestad forteller at vannet hans vanligvis er 25 centimeter høyere enn det er i år. Foto: Birger Kjølberg/NRK

Regn sør - sol i nord

Allerede denne helgen kommer det nedbør flere steder i Sør-Norge, forteller vakthavende meteorolog Gunnar Livik hos Meteorologisk institutt i Bergen

– Det er sendt ut obs-varsel på nedbør for Aust-Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold. Der vil det komme 50 millimeter på 24 timer og 100 millimeter på 48 timer, sier han.

Også Østfold, Oslo, Rogaland og Hordaland vil kunne få kjenne på regnet i helgen, mens Møre og Romsdal og Trøndelag trolig vil måtte vente til neste uke.

– Det er ganske sikkert at det kommer nedbør til helgen. Men i Sør-Norge blir det ganske tørt igjen fra søndag kveld og frem til neste helg, sier Livik.

Nord-Norge får derimot fint vær i helgen. Nordland har satt flere varmerekorder i april, og det fortsetter med lettskyet og pent vær i alle de tre nordligste fylkene i helgen.

Tok frem tørke-sandalen

Utenfor kontoret til Colleuille hos NVE står det gummistøvler i flere størrelser og farger for å illustrere normaltilstand, utfordrende, alvorlig og ekstrem situasjon.

Gummistøvlene på veggen til NVE skal illustrere flomfaren. I fjor måtte Colleuille gå til innkjøp av sandaler for å vise tørke. Foto: Birger Kjølberg/NRK

Han er glad for regnet som kommer til Sør-Norge, men han er ikke sikker på om det er nok. Derfor har han allerede funnet frem sandalen som skal illustrere tørke.

– Den ble jeg nødt til å kjøpe i fjor, og jeg er redd for at vi må bruke sandalen igjen i år, så jeg har tatt den frem igjen. Den var ryddet bort, men for to-tre dager siden så jeg at det begynte å skje noe og at vi måtte følge med på situasjonen.