Sparta-seier i historisk kamp

– Det var veldig moro. Jeg har en helt fantastisk følelse akkurat nå, sier Sparta-kaptein Niklas Roest til NRK like etter kampslutt.

Han fikk æren av å løfte Winter Classic-trofeet foran et nesten fullsatt Fredrikstad stadion. Selv med temperaturer ned mot frysepunktet, ble hele 12.500 mennesker vitne til lokaloppgjøret mellom Stjernen og Sparta. Det er ny norsk publikumsrekord i ishockey.



Selv om frostrøyken sto, og det dugget og ble is på vantet raskere enn arrangørene klarte å pusse det vekk, var det høy temperatur på isen.

– Vi inviterer til fest også møter vi ikke opp selv, oppsummerer Stjernen-spiller Dan Nygård etter kampen.

Lokaloppgjøret er den første eliteseriekampen i ishockey som spilles utendørs i moderne tid. Før oppgjøret var Stjernen fulle av selvtillit.

SKUFFA: Stjernens Dan Nygård mener gutta fra Fredrikstad hadde for høye skuldre før den historiske kampen. Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Det er vanskelig å sette ord på skuffelsen. Det er et antiklimaks. Med de rammene rundt og en kamp vi har gledet oss til i ett år, også knyter det seg helt for oss, fortsetter den høyreiste løperen fra Fredrikstad.

Kokte i andre periode

Gjestene fra Sarpsborg hadde mest puckkontroll i første periode, men etter 20 spilte minutter sto stillingen 0–0.

3 minutter ut i andre periode nådde temperaturen på isen et foreløpig høydepunkt. Det kokte over for Spartas Didrik Nøkleby Svendsen, som havnet i en ordentlig slåsskamp mot Stjernens Anders Pedersen. Begge ble vist ut.

14.07 ut i perioden kom kampens første mål. Spartas Håkon Stormli overlistet Stjernen-keeper Sander Berg. Assistpoeng fikk Christopher Henriksen og Didrik Nøkleby Svendsen.

I hatoppgjøret mellom naboene vanket det flere utvisninger begge veier. Ingen av spillerne sparte på kruttet når det gjaldt taklinger.

Stjernen-supporterne var i flertall på tribunen, men også her vant sarpingene kampen.

Hjemmelaget jaktet utligning

I starten av tredje periode jaktet Stjernen en utlikning med et voldsomt press foran Sparta-keeper Samuel Ward. Likevel klarte ingen å overliste den svenske målvakten.

Fem og et halvt minutt før kampslutt fikk Stjernens back Robin Axbom to minutter-utvisning. Dermed fikk Sparta sjansen fem mot fire. Den utnyttet de til de grader og sarpingenes poengkonge Daniel Örhn satt inn 0-2-målet med fire minutter igjen på klokka.

Da ble det knyst på Fredrikstad stadion og skuffede Stjernen-supportere begynte å finne veien ut.

FEIRET: Sparta-kaptein Niklas Roest og Christopher Henriksen var godt fornøyde etter kampen. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Stjernen tok ut keeperen

Stjernen valgte å ta ut keeper Berg i kampens siste minutter og prøvde seg på seks mot fem-spill. Sparta-kaptein Niklas Roest benyttet sjansen til å score i åpent mål.

Sparta vant kampen 0–3 og sarpingene ødela med det festen i Fredrikstad. Sarpingene fikk også med seg tre sårt tiltrengte poeng.

– I den situasjonen vi har satt oss i så trenger vi alle poengene vi kan få. Det føles likevel større enn tre poeng akkurat nå, med den måten vi fremstår på og den folkefesten som det var, sier Roest.