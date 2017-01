Monsterkampene som har inspirert til Winter Classic

NRK Sports DAB-kanal sender kampen fra 17.45 lørdag

– Norgesrekorden i antall tilskuere, OL-finalen på Lillehammer i 1994, er slått for lengst. Jeg er 110 prosent sikker på at det blir en folkefest, sier en av mennene som har tatt initiativet til Winter Classic mellom Stjernen og Sparta, Dag Solheim.

Normalt er det et par tusen tilskuere på lokaloppgjørene mellom de to eliteserielagene i ishockey fra Østfold. Lørdag er det ventet 10.000 flere når kampen er flyttet utendørs og spilles på Fredrikstad stadion.

KAMPKLAR: 12.000 tilskuere er ventet når Fredrikstad stadion er omgjort til ishockeybane. Foto: NRK

Det gjøres under navnet Winter Classic – brutalt stjålet fra noen episke utendørskamper i USA og Canada de siste årene.

Snø som legger seg på isen

1. nyttårsdag 2014 snør det i delstaten Michigan. Det hindrer ikke godt over 100.000 tilskuere fra å møte opp til ishockeykamp på en gigantisk fotballbane som for anledningen har fått en isflate midt på gressmatta.

NHL-lagene Detroit Red Wings og Toronto Maple Leafs møtes til den syvende utgaven av Winter Classic. Det har vært gigantiske arrangementer også de syv foregående årene, men denne gang settes en solid publikumsrekord.

I SNØVÆR: Red Wings-trener Mike Babcocks menn tapte kampen i snøværet i 2014. Foto: Gregory Shamus / Afp

– Jeg spurte en av spillerne, Pavel Datsyuk, hvordan det gikk der ute. Han sa det går sakte, for alle er redde for å spille pasninger, sa Red Wings-trener Mike Babcock i et intervju midt under kampen.

Snøen som legger seg på isen gjør at kvaliteten på spillet går ned et hakk. Det er kaldt og surt på tribunene, og avstanden fra publikum gjør at det er vanskeligere enn vanlig å følge med på den lille pucken.

Likevel er kampen en suksess. Det oppstår diskusjoner om dette er tidenes mest sette ishockeykamp, eller om det var noen tilskuere færre enn en universitetskamp som ble spilt på den samme arenaen tre år tidligere.

Uansett er aktørene strålende fornøyd.

– Det har vært utrolig å få være med. Det er spektakulært, og en god dag for ishockeyen, sa samme Babcock etter at laget hans hadde tapt kampen.

MED LUE: Red Wings-veteran Pavel Datsyuk byttet ut hjelmen under oppvarmingen. Foto: Gregory Shamus / Afp

– Mer enn en kamp

Omtrent samtidig starter Dag Solheim å planlegge noe tilsvarende i Norge. Etter hvert peker 2017 seg ut som det perfekte tidspunktet – som en start på hjembyens 450-årsjubileum.

Lørdag går altså drømme i oppfyllelse.

– En eliteseriekamp i fotball blir ikke bedre av å spilles inne i stedet for ute. Skøyteløpere blir irriterte hvis de må gå utendørs. Det er ikke så mange idretter du kan gjøre slikt med, sier Solheim.

Han mener dette er mer enn en ishockeykamp.

– Du kommer ikke til stadion for å se ishockey på nært hold. Men det er en happening. Det blir en folkefest, og vi har laget det til en byfest, sier Solheim.

NRK Sports DAB-kanal sender kampen fra 17.45 lørdag