Snøvarsel: Statens vegvesen advarer mot å legge om til sommerdekk

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Statens vegvesen advarer mot å skifte til sommerdekk på grunn av varslet snøfall på Østlandet.

Mange bileiere har avbestilt sine timeavtaler for dekkskifte hos.

Vegvesenet frykter trafikkkaos hvis det kommer mye snø.

Det er ventet mest snø i Agder, med mellom 5 og 25 centimeter.

Statens vegvesen har satt inn det de har av personell for å drive «vinterutrustningskontroll» ved grenseovergangen ved Svinesund. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Dessverre er det veldig mange som allerede har begynt å legge om til sommerdekk. Min oppfordring er: Vent med å legge om.

Øyvind Grotterød er kontorsjef i Statens vegvesen på Svinesund. Han frykter kaos på veiene hvis det varslede snøfallet torsdag slår til.

Husker du da det var trafikkaos på E18 i Marker, da Røde Kors måtte dele ut pledd?

Og til dem som allerede har byttet, er oppfordringen like klar:

– Legg om tilbake til vinterdekk.

Øyvind Grotterød i Statens vegvesen på Svinesund ber folk om å vente med å legge om til sommerdekk. Foto: Tomas Berger/NRK

Avbestillingene renner inn

Torsdag kan by på full vinter på Sør- og Østlandet, i tillegg til deler av Rogaland.

Det virker som mange bilførere har fått det med seg. Hos Hafslund dekksenter i Halden renner avbestillingene inn. Når NRK er på besøk, er det ingen biler inne.

«Ja, god dag, du. Det er Jens fra Hafslund dekksenter Halden. Du, jeg ser vi har en avtale nå klokka tolv i dag med å montere noen sommerdekk ...»

Jens Møystad i Hafslund dekksenter sier at mange flytter timeavtalen om dekkskifte. Foto: Tomas Berger/NRK

På kontoret sitter daglig leder Jens Møystad og ringer rundt til kunder som ikke selv har avlyst avtalen om å skifte til sommerdekk. På grunn av værvarselet tilbyr han alle å flytte timeavtalen.

– Vi har flyttet 20–30 timeavtaler fra i går og i dag til neste uke, forteller Møystad.

– Personbiler med helt tradisjonelle sommerdekk bør nok ikke ut og kjøre i morgen.

De har også byttet tilbake til vinterdekk hos noen som allerede hadde byttet til sommerdekk.

På en vanlig dag på denne tiden av året ville det vært fullt av biler på verkstedet. Foto: Tomas Berger/NRK

Frykter kaos

Kraftig snøvær har ført til trafikk-kaos i store deler av Sør-Sverige.

Og nå blir det snøvær i Norge også. Farevarselet om snø som ble sendt ut for Sør- og Østlandet tirsdag, er nå utvidet til å også gjelde lenger øst på Østlandet og i deler av Rogaland.

Det er ventet mest snø i Agder. Der kan det komme mellom 5 og 25 centimeter med snø.

På grenseovergangen ved Svinesund har Statens vegvesen satt inn det de har av ordinært personell for å drive det de kaller «vinterutrustningskontroll».

– Men med det føret som er spådd nå, er vi nødt til å være på vakt og prøve å få luket ut verstingene, sier kontorsjef Øyvind Grotterød.

– Vi ser at vogntogene som kommer over grensa er fulle av is og snø. Så hvis det kommer de mengdene med snø her som det har gjort i Sverige, kan det bli kaos.

Dette er en av lastebilene som kom fra snøværet i Sverige til Norge over Svinesund onsdag. Foto: Tomas Berger/NRK

Ombestemte seg etter værmelding

I Sør-Norge kan du kjøre med piggdekk til første helgen etter påske. Men vær og føreforhold trumfer datoene.

Jan Egil Hansen bestemte seg for å vente med omlegging. Foto: Tomas Berger/NRK

NRK møtte Jan Egil Hansen på parkeringsplassen utenfor Østfoldhallen i Fredrikstad. Han forteller at han normalt legger om etter påske.

– Men da jeg leste om det været som er på vei i morgen, bestemte jeg meg for å ikke legge om.

Trond André Karlsen har også fulgt med på værmeldingen.

​​​​​​​Trond André Karlsen har fått med seg værmeldingen. Foto: Tomas Berger/NRK

– Jeg har ikke lagt om på grunn av snøen som skal komme. Jeg har dekkene på dekkhotell, så de ringer meg og sier når alt er klart, forteller Karlsen.