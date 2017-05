Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

2013: Anders Østli i en duell med Christian Gytkjær, som da spilte for Haugesund. Tirsdag møter han gamleklubben med Sarpsborg 08. Foto: Jan Kåre Ness, Jan Kåre Ness / NTB scanpix

– Det blir forhåpentligvis veldig morsomt. Jeg hadde en god tid på Åråsen og kjenner fremdeles en del i klubben, sier forsvarsspilleren til NRK.

Østli spilte tre sesonger for Lillestrøm i perioden 2012 til 2014. Han vet hvor hardt det er å møte gamleklubben på Åråsen.

– Det er aldri lett å komme på dit, der smeller det. Det er duellspill og tøffe kamper, men det gleder vi oss til, påpeker han.

– Dårlig betalt

Så langt denne sesongen har sarpingene gjort det bra, og etter åtte runder ligger de på en fjerdeplass på tabellen.

For Lillestrøm har det blitt en tyngre start på sesongen. Så langt står Skedsmo-laget med sju poeng og ligger nest sist på tabellen.

– Vi har, sammen med Sarpsborg, vært det laget som har skapt flest sjanser. Men det blir vanskelig å vinne fotballkamper når vi må ha ti sjanser for å skåre ett mål, sier Lillestrøm-spiller Simen Rafn.

34 år gamle Østli er enig i at gamleklubben har fått dårlig betalt.

– De har fått færre poeng enn de har fortjent. Så det er to lag som både trenger og vil ha alle poengene i dag.

Vil snu fansen mot LSK

16. mai blir sett på som fotballens nasjonaldag, og Østli gleder seg til å feire den på Åråsen.

– Det er alltid god stemning på Lillestrøm. De har noen fantastiske fans, som har støttet klubben i tykt og tynt. Men i dag håper vi at vi kan få vendt fansen litt mot sine egne, smiler Østli.

– Hvor viktig er det å vinne, med tanke på 17. mai-toget?

– Jeg tror vi får en fin 17. mai uansett, om det ikke blir et veldig stygt tap i dag. Men vi har fire kamper uten seier nå, så vi vil tilbake på vinnersporet, sier Sarpsborg-spilleren.

Håper på mange tilskuere

En oversikt TV2 har laget over tilskuertallene så langt i årets sesong, viser at Eliteserien har mistet over 500 tilskuere per kamp.

Lillestrøm er en av kun sju klubber som har økt tilskuertallet siden forrige sesong. Simen Rafn håper at publikum fortsetter å komme til Åråsen også i kveld.

– Det kommer nok en del fra Sarpsborg, også håper jeg vi stiller opp med en del folk, selv om været ikke helt er på vår side i dag.

Tidligere FFK-spiller. Simen Rafn spilte tidligere for FFK, men har spilt for FFK denne sesongen, etter ett år i svensk fotball. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Rafn startet sin proffkarriere i Fredrikstad, og synes det er tungt å se at det går bra med Sarpsborg.

– For meg gjør det litt ekstra vondt når de gjør det bra. Så jeg har planer om å få de litt ned på jorda igjen, for de er litt vel høyt oppe nå, smiler han.